https://ria.ru/20211125/sud-1760731585.html

Верховный суд отложил рассмотрение иска о ликвидации "Мемориала"*

Верховный суд отложил рассмотрение иска о ликвидации "Мемориала"* - РИА Новости, 25.11.2021

Верховный суд отложил рассмотрение иска о ликвидации "Мемориала"*

Верховный суд РФ 14 декабря продолжит рассматривать иск о ликвидации "Международного Мемориала"* (признан иноагентом), передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:48

2021-11-25T15:48

2021-11-25T15:48

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ 14 декабря продолжит рассматривать иск о ликвидации "Международного Мемориала"* (признан иноагентом), передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Объявить перерыв до 14 декабря", - решила судья.В четверг суд выслушал все стороны.В обосновании своего иска представитель Генпрокуратуры указал, что что "Мемориал"* неоднократно нарушал требования закона, который требует маркировать информационные материалы организаций, признанных иностранными агентами, соответствующей пометкой. Он настаивает, что этим организация нарушила множество российских и международных законов, в том числе Конвенцию о правах человека и Конвенцию о правах ребенка.По мнению прокуратуры, ликвидация является соразмерной мерой в ответ на допущенные нарушения и необходима для защиты прав и свобод других людей, в том числе права граждан на доступ к достоверной информации.Представители правозащитников, в свою очередь, просили не применять такую строгую меру ответственности, как ликвидация, добавив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения. Они приобщили международные награды, полученные "Мемориалом"*, изданные им книги, обращения граждан в защиту. Адвокаты указывали, что организация уже приспособилась к требованиям закона и давно не допускала публикаций без маркировки, соответствующие метки стоят даже на визитках руководителей.Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, а столичной прокуратурой в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* (также признан иноагентом). По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.Мосгорсуд проведет предварительные слушания по иску 29 ноября.Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. "Международный Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.*Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20211125/genprokuratura-1760698556.html

https://ria.ru/20211123/memorial-1760317495.html

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верховный суд рф, мемориал, россия