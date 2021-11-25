https://ria.ru/20211125/sud-1760731585.html
Верховный суд отложил рассмотрение иска о ликвидации "Мемориала"*
Верховный суд отложил рассмотрение иска о ликвидации "Мемориала"* - РИА Новости, 25.11.2021
Верховный суд отложил рассмотрение иска о ликвидации "Мемориала"*
Верховный суд РФ 14 декабря продолжит рассматривать иск о ликвидации "Международного Мемориала"* (признан иноагентом), передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:48
2021-11-25T15:48
2021-11-25T15:48
верховный суд рф
мемориал
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ 14 декабря продолжит рассматривать иск о ликвидации "Международного Мемориала"* (признан иноагентом), передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Объявить перерыв до 14 декабря", - решила судья.В четверг суд выслушал все стороны.В обосновании своего иска представитель Генпрокуратуры указал, что что "Мемориал"* неоднократно нарушал требования закона, который требует маркировать информационные материалы организаций, признанных иностранными агентами, соответствующей пометкой. Он настаивает, что этим организация нарушила множество российских и международных законов, в том числе Конвенцию о правах человека и Конвенцию о правах ребенка.По мнению прокуратуры, ликвидация является соразмерной мерой в ответ на допущенные нарушения и необходима для защиты прав и свобод других людей, в том числе права граждан на доступ к достоверной информации.Представители правозащитников, в свою очередь, просили не применять такую строгую меру ответственности, как ликвидация, добавив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения. Они приобщили международные награды, полученные "Мемориалом"*, изданные им книги, обращения граждан в защиту. Адвокаты указывали, что организация уже приспособилась к требованиям закона и давно не допускала публикаций без маркировки, соответствующие метки стоят даже на визитках руководителей.Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, а столичной прокуратурой в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* (также признан иноагентом). По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.Мосгорсуд проведет предварительные слушания по иску 29 ноября.Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. "Международный Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.*Организация признана в России иностранным агентом
https://ria.ru/20211125/genprokuratura-1760698556.html
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РИА Новости
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верховный суд рф, мемориал, россия
Верховный суд отложил рассмотрение иска о ликвидации "Мемориала"*
Верховный суд продолжит рассматривать иск о ликвидации "Мемориала"* 14 декабря
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ 14 декабря продолжит рассматривать иск о ликвидации "Международного Мемориала"* (признан иноагентом), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Объявить перерыв до 14 декабря", - решила судья.
В четверг суд выслушал все стороны.
В обосновании своего иска представитель Генпрокуратуры
указал, что что "Мемориал
"* неоднократно нарушал требования закона, который требует маркировать информационные материалы организаций, признанных иностранными агентами, соответствующей пометкой. Он настаивает, что этим организация нарушила множество российских и международных законов, в том числе Конвенцию о правах человека и Конвенцию о правах ребенка.
По мнению прокуратуры, ликвидация является соразмерной мерой в ответ на допущенные нарушения и необходима для защиты прав и свобод других людей, в том числе права граждан на доступ к достоверной информации.
Представители правозащитников, в свою очередь, просили не применять такую строгую меру ответственности, как ликвидация, добавив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения. Они приобщили международные награды, полученные "Мемориалом"*, изданные им книги, обращения граждан в защиту. Адвокаты указывали, что организация уже приспособилась к требованиям закона и давно не допускала публикаций без маркировки, соответствующие метки стоят даже на визитках руководителей.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, а столичной прокуратурой в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"
* (также признан иноагентом). По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.
Мосгорсуд проведет предварительные слушания по иску 29 ноября.
Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР
. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России
с 2014 года. "Международный Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.
*Организация признана в России иностранным агентом