https://ria.ru/20211125/stratolet-1760641791.html

В России спроектировали стратолет для путешествий между континентами

В России спроектировали стратолет для путешествий между континентами - РИА Новости, 25.11.2021

В России спроектировали стратолет для путешествий между континентами

Ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева (КАИ) спроектировали сверхзвуковой летательный аппарат для... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T03:31

2021-11-25T03:31

2021-11-25T10:44

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева (КАИ) спроектировали сверхзвуковой летательный аппарат для межконтинентальных полетов в стратосфере, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.Стратолет будет состоять из фюзеляжа с крыльями, горизонтальных управляющих поверхностей спереди и сзади, комбинированного ракетного или воздушно-ракетного двигателя на кислороде и разгонного блока, к которому закрепят два газотурбинных двигателя и обтекатель двигателя фюзеляжа. У блока будет овальное крыло, прикрепленное через два топливных бака к концам крыльев стратолета.Как отмечают разработчики, предложенными ими технические решения позволят создать машину, которая будет отличаться от зарубежных конкурентов увеличенной полезной нагрузкой и уменьшенным временем взлета. Наиболее близким иностранным аналогом перспективного аппарата они назвали проект британского многоразового беспилотного космолета Skylon компании Reaction Engines Limited, который планируется поднять в воздух в середине 2020-х годов.Однако у британского аппарата есть изъяны: низкая экономичность комбинированного двигателя при дозвуковых и малых сверхзвуковых скоростях, избыточная масса, к которой приводят увеличенные площади крыльев самолета, стартующего с горизонтального разбега на земле. Кроме того, машине придется тратить много времени на разгон и отрыв от взлетно-посадочной полосы либо же вовсе прибегать к помощи тележек для взлета.Российский стратолет удастся избавить от этих недостатков благодаря двухступенчатому принципу полета. За счет этого уменьшится заправочная масса топлива последней ступени, а полезная нагрузка увеличится.Овальная форма крыла разгонного блока обеспечит больший угол атаки и, соответственно, придаст дополнительную подъемную силу. Таким образом, сократится время, которое планер будет тратить на взлет. При этом двухступенчатый принцип полета позволяет применить мощные двигатели, установленные на возвращаемом разгонном блоке.Ответ Илону Маску?Помимо британцев, возможность применения космических кораблей для полетов на Земле активно изучает компания Илона Маска SpaceX. Известно, что она разрабатывает ракету BFR (Big Falcon Rocket), которую планируется использовать как для полетов на Марс, так и для скоростных перелетов из одной точки в другую. Сам Маск заявлял, что до большинства мест на Земле можно будет долететь менее чем за 30 минут, а куда угодно — меньше чем за час, причем билет будет стоить как в самолет экономкласса.Сейчас проходят испытания корабля Starship, который станет второй ступенью BFR. В начале мая прототип смог успешно завершить полет и приземлиться в штате Техас. До этого три корабля взорвались во время тестов.Гражданский "сверхзвук"Помимо ракет, ведущие научные державы не отказываются от идеи создания сверхзвуковых авиалайнеров. Но, как заявлял в интервью РИА Новости гендиректор Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова Михаил Гордин, это далекая перспектива.По его мнению, такие машины могут появиться в 2040-2050 годах. Они будут перевозить бизнесменов между ведущими деловыми центрами мира.Пока речь идет о создании демонстраторов технологий. Разработки в этой области анонсировали такие российские предприятия и исследовательские центры, как группа "Кронштадт" и Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского.

https://ria.ru/20211120/mks-1759947061.html

https://ria.ru/20211111/musk-1758492936.html

https://ria.ru/20211104/burya-1757695232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, spacex, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), цаги имени н. е. жуковского, марс, земля, илон маск, михаил гордин, россия