https://ria.ru/20211125/stambul-1760804131.html

В Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ

В Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.11.2021

В Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ

Полиция Стамбула применила слезоточивый газ против участниц женского марша в центре города, сообщает газета Evrensel. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T23:13

2021-11-25T23:13

2021-11-25T23:13

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Полиция Стамбула применила слезоточивый газ против участниц женского марша в центре города, сообщает газета Evrensel.Отмечается, что акция была приурочена к Всемирному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Ее участницы протестовали против роста числа преступлений в отношении женщин, а также выхода Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин. Помимо этого, протестующие требовали отставки правительства в связи с резким падением курса турецкой лиры и вызванным им ростом цен.Участницы акции протеста попытались пройти по пешеходной улице Истикляль, заблокированной полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ.По данным платформы "Остановим убийства женщин", с начала года в Турции были убиты 345 женщин, в то время как в 2020 году их было 410.Турция в марте заявила о выходе из Стамбульской конвенции по защите женщин, объяснив это с тем, что документ используется для приравнивания гомосексуализма к норме. При этом, как заявила администрации президента Турции, решение о выходе из Стамбульской конвенции никоим образом не означает, что страна ставит под угрозу защиту женщин, она не откажется от борьбы с насилием в семье.

https://ria.ru/20211124/turtsiya-1760581262.html

https://ria.ru/20211116/turtsiya-1759184709.html

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в мире, стамбул, турция, протесты