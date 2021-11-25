https://ria.ru/20211125/stambul-1760804131.html
В Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ
В Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.11.2021
В Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ
Полиция Стамбула применила слезоточивый газ против участниц женского марша в центре города, сообщает газета Evrensel. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T23:13
2021-11-25T23:13
2021-11-25T23:13
в мире
стамбул
турция
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Полиция Стамбула применила слезоточивый газ против участниц женского марша в центре города, сообщает газета Evrensel.Отмечается, что акция была приурочена к Всемирному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Ее участницы протестовали против роста числа преступлений в отношении женщин, а также выхода Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин. Помимо этого, протестующие требовали отставки правительства в связи с резким падением курса турецкой лиры и вызванным им ростом цен.Участницы акции протеста попытались пройти по пешеходной улице Истикляль, заблокированной полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ.По данным платформы "Остановим убийства женщин", с начала года в Турции были убиты 345 женщин, в то время как в 2020 году их было 410.Турция в марте заявила о выходе из Стамбульской конвенции по защите женщин, объяснив это с тем, что документ используется для приравнивания гомосексуализма к норме. При этом, как заявила администрации президента Турции, решение о выходе из Стамбульской конвенции никоим образом не означает, что страна ставит под угрозу защиту женщин, она не откажется от борьбы с насилием в семье.
https://ria.ru/20211124/turtsiya-1760581262.html
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в мире, стамбул, турция, протесты
В Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ
Газета Evrensel: полиция Стамбула применила слезоточивый газ против участниц марша
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Полиция Стамбула
применила слезоточивый газ против участниц женского марша в центре города, сообщает газета Evrensel
.
Отмечается, что акция была приурочена к Всемирному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Ее участницы протестовали против роста числа преступлений в отношении женщин, а также выхода Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин. Помимо этого, протестующие требовали отставки правительства в связи с резким падением курса турецкой лиры и вызванным им ростом цен.
Участницы акции протеста попытались пройти по пешеходной улице Истикляль, заблокированной полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ.
По данным платформы "Остановим убийства женщин", с начала года в Турции
были убиты 345 женщин, в то время как в 2020 году их было 410.
Турция в марте заявила о выходе из Стамбульской конвенции по защите женщин, объяснив это с тем, что документ используется для приравнивания гомосексуализма к норме. При этом, как заявила администрации президента Турции, решение о выходе из Стамбульской конвенции никоим образом не означает, что страна ставит под угрозу защиту женщин, она не откажется от борьбы с насилием в семье.