Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/stambul-1760804131.html
В Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ
В Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.11.2021
В Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ
Полиция Стамбула применила слезоточивый газ против участниц женского марша в центре города, сообщает газета Evrensel. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T23:13
2021-11-25T23:13
в мире
стамбул
турция
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604235498_0:156:3361:2047_1920x0_80_0_0_b51a4d4d044aa690b24c94edfdcc2362.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Полиция Стамбула применила слезоточивый газ против участниц женского марша в центре города, сообщает газета Evrensel.Отмечается, что акция была приурочена к Всемирному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Ее участницы протестовали против роста числа преступлений в отношении женщин, а также выхода Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин. Помимо этого, протестующие требовали отставки правительства в связи с резким падением курса турецкой лиры и вызванным им ростом цен.Участницы акции протеста попытались пройти по пешеходной улице Истикляль, заблокированной полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ.По данным платформы "Остановим убийства женщин", с начала года в Турции были убиты 345 женщин, в то время как в 2020 году их было 410.Турция в марте заявила о выходе из Стамбульской конвенции по защите женщин, объяснив это с тем, что документ используется для приравнивания гомосексуализма к норме. При этом, как заявила администрации президента Турции, решение о выходе из Стамбульской конвенции никоим образом не означает, что страна ставит под угрозу защиту женщин, она не откажется от борьбы с насилием в семье.
https://ria.ru/20211124/turtsiya-1760581262.html
https://ria.ru/20211116/turtsiya-1759184709.html
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604235498_632:161:3147:2047_1920x0_80_0_0_adadde86088d8ed37c8742785e235b58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, стамбул, турция, протесты
23:13 25.11.2021
 
В Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ

Газета Evrensel: полиция Стамбула применила слезоточивый газ против участниц марша

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Полиция Стамбула применила слезоточивый газ против участниц женского марша в центре города, сообщает газета Evrensel.
Отмечается, что акция была приурочена к Всемирному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Ее участницы протестовали против роста числа преступлений в отношении женщин, а также выхода Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин. Помимо этого, протестующие требовали отставки правительства в связи с резким падением курса турецкой лиры и вызванным им ростом цен.
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 17:47
В Турции завели уголовные дела из-за призывов к протестам в соцсетях
Участницы акции протеста попытались пройти по пешеходной улице Истикляль, заблокированной полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ.
По данным платформы "Остановим убийства женщин", с начала года в Турции были убиты 345 женщин, в то время как в 2020 году их было 410.
Турция в марте заявила о выходе из Стамбульской конвенции по защите женщин, объяснив это с тем, что документ используется для приравнивания гомосексуализма к норме. При этом, как заявила администрации президента Турции, решение о выходе из Стамбульской конвенции никоим образом не означает, что страна ставит под угрозу защиту женщин, она не откажется от борьбы с насилием в семье.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии в Анкаре, посвященной 83-й годовщине смерти Мустафы Кемаля Ататюрка - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 08:00
Ничего личного: что Турция намерена сделать с Россией
 
В миреСтамбулТурцияПротесты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Специалист объяснила, что будет, если есть макароны каждый день
03:21В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
Лента новостейМолния
Специалист объяснила, что будет, если есть макароны каждый деньВ Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе