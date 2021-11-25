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В Крыму отреагировали на приближение эсминца США к Черному морю

В Крыму отреагировали на приближение эсминца США к Черному морю - РИА Новости, 25.11.2021

В Крыму отреагировали на приближение эсминца США к Черному морю

Приближение эсминца США Arleigh Burke к Черноморской акватории повышает напряжённость и является вызовом России, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:45

2021-11-25T11:45

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сша

нато

военно-морские силы сша

ольга ковитиди

черное море

обсе

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Приближение эсминца США Arleigh Burke к Черноморской акватории повышает напряжённость и является вызовом России, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее Шестой флот ВМС США сообщил, что ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) направляется в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО.Ковитиди призвала Совет безопасности ОБСЕ предпринять конкретные шаги по удержанию США и их союзников от эскалации военной деятельности в Чёрном море.

https://ria.ru/20211124/istrebiteli-1760461970.html

сша

черное море

россия

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2021

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сша, нато, военно-морские силы сша, ольга ковитиди, черное море, обсе, россия