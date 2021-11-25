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В Крыму отреагировали на приближение эсминца США к Черному морю
В Крыму отреагировали на приближение эсминца США к Черному морю - РИА Новости, 25.11.2021
В Крыму отреагировали на приближение эсминца США к Черному морю
Приближение эсминца США Arleigh Burke к Черноморской акватории повышает напряжённость и является вызовом России, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:45
2021-11-25T11:45
2021-11-25T11:50
сша
нато
военно-морские силы сша
ольга ковитиди
черное море
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Приближение эсминца США Arleigh Burke к Черноморской акватории повышает напряжённость и является вызовом России, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее Шестой флот ВМС США сообщил, что ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) направляется в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО.Ковитиди призвала Совет безопасности ОБСЕ предпринять конкретные шаги по удержанию США и их союзников от эскалации военной деятельности в Чёрном море.
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сша, нато, военно-морские силы сша, ольга ковитиди, черное море, обсе, россия
11:45 25.11.2021 (обновлено: 11:50 25.11.2021)
В Крыму отреагировали на приближение эсминца США к Черному морю
Сенатор Ковитиди: приближение эсминца США к Черноморской акватории повышает напряжённость