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Ракетный эсминец ВМС США направился в Черное море

Ракетный эсминец ВМС США направился в Черное море - РИА Новости, 25.11.2021

Ракетный эсминец ВМС США направился в Черное море

К Черному морю приближается американский эскадренный миноносец, сообщается в Twitter Шестого флота ВМС США. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:32

2021-11-25T10:32

2021-11-25T12:10

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ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. К Черному морю приближается американский эскадренный миноносец, сообщается в Twitter Шестого флота ВМС США."Эсминец <...> Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе", — говорится в публикации.Сенатор Ольга Ковитиди раскритиковала действия Пентагона."Приближение американского ракетного эсминца <...> к Черноморской акватории повышает градус напряженности и может рассматриваться как очередной вызов в сфере безопасности России", — заявила она РИА Новости.Парламентарий также призвала Совбез ОБСЕ предпринять конкретные шаги, чтобы удержать США и их союзников от развития военной активности в Черном море.Обстановка в регионе остается напряженной, недавно там прошли учения Североатлантического альянса. В Москве заявили, что контролируют ситуацию и считают происходящее попыткой военного освоения Украины.Накануне российские истребители в рамках учений отработали удары по кораблям противника.

https://radiosputnik.ria.ru/20211115/nato-1759170880.html

https://ria.ru/20211122/balans-1760207311.html

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сша, нато, космос - риа наука, военно-морские силы сша, черное море