10:32 25.11.2021 (обновлено: 12:10 25.11.2021)
Ракетный эсминец ВМС США направился в Черное море
Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) направляется в Черное море
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Carlos M. Vazquez II / Американский эсминец Arleigh Burke (DDG-51)
ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. К Черному морю приближается американский эскадренный миноносец, сообщается в Twitter Шестого флота ВМС США.
"Эсминец <...> Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе", — говорится в публикации.
BREAKING: #USSArleighBurke (DDG 51) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/dF7Pp2ix51— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 25, 2021
Сенатор Ольга Ковитиди раскритиковала действия Пентагона.
"Приближение американского ракетного эсминца <...> к Черноморской акватории повышает градус напряженности и может рассматриваться как очередной вызов в сфере безопасности России", — заявила она РИА Новости.
Парламентарий также призвала Совбез ОБСЕ предпринять конкретные шаги, чтобы удержать США и их союзников от развития военной активности в Черном море.
Накануне российские истребители в рамках учений отработали удары по кораблям противника.
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