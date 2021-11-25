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Ракетный эсминец ВМС США направился в Черное море
Ракетный эсминец ВМС США направился в Черное море - РИА Новости, 25.11.2021
Ракетный эсминец ВМС США направился в Черное море
К Черному морю приближается американский эскадренный миноносец, сообщается в Twitter Шестого флота ВМС США. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:32
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сша
нато
космос - риа наука
военно-морские силы сша
черное море
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ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. К Черному морю приближается американский эскадренный миноносец, сообщается в Twitter Шестого флота ВМС США."Эсминец &lt;...&gt; Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе", — говорится в публикации.Сенатор Ольга Ковитиди раскритиковала действия Пентагона."Приближение американского ракетного эсминца &lt;...&gt; к Черноморской акватории повышает градус напряженности и может рассматриваться как очередной вызов в сфере безопасности России", — заявила она РИА Новости.Парламентарий также призвала Совбез ОБСЕ предпринять конкретные шаги, чтобы удержать США и их союзников от развития военной активности в Черном море.Обстановка в регионе остается напряженной, недавно там прошли учения Североатлантического альянса. В Москве заявили, что контролируют ситуацию и считают происходящее попыткой военного освоения Украины.Накануне российские истребители в рамках учений отработали удары по кораблям противника.
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/nato-1759170880.html
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сша, нато, космос - риа наука, военно-морские силы сша, черное море
10:32 25.11.2021 (обновлено: 12:10 25.11.2021)
 
Ракетный эсминец ВМС США направился в Черное море

Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) направляется в Черное море

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Carlos M. Vazquez II / Американский эсминец Arleigh Burke (DDG-51)
Американский эсминец Arleigh Burke (DDG-51) - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Carlos M. Vazquez II /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. К Черному морю приближается американский эскадренный миноносец, сообщается в Twitter Шестого флота ВМС США.
"Эсминец <...> Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе", — говорится в публикации.
Сенатор Ольга Ковитиди раскритиковала действия Пентагона.
"Приближение американского ракетного эсминца <...> к Черноморской акватории повышает градус напряженности и может рассматриваться как очередной вызов в сфере безопасности России", — заявила она РИА Новости.
Парламентарий также призвала Совбез ОБСЕ предпринять конкретные шаги, чтобы удержать США и их союзников от развития военной активности в Черном море.
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Накануне российские истребители в рамках учений отработали удары по кораблям противника.
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