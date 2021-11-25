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Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на расчетную орбиту
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на расчетную орбиту - РИА Новости, 25.11.2021
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на расчетную орбиту
"Союз-2.1Б", стартовавший с космодрома Плесецк, успешно вывел военный спутник на расчетную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:49
2021-11-25T11:57
безопасность
космос - риа наука
плесецк (космодром)
россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. "Союз-2.1Б", стартовавший с космодрома Плесецк, успешно вывел военный спутник на расчетную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны.Пуск ракеты состоялся в 04:09 мск, две минуты спустя ее приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, а еще через семь от третьей ступени отделился разгонный блок "Фрегат".После этого спутник взяли на управление, присвоив ему порядковый номер "Космос-2552". С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают без сбоев.Это уже 51-й старт "Союза-2". Летные испытания ракеты-носителя начались в ноябре 2004 года."Союз-2" пришел на смену "Союзу-У", который с 1973 по 2012 год запускали с Плесецка 435 раз.
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безопасность, космос - риа наука, плесецк (космодром), россия
08:49 25.11.2021 (обновлено: 11:57 25.11.2021)
 
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на расчетную орбиту

Запущенный с Плесецка ракетой "Союз-2.1Б" военный спутник вывели на расчетную орбиту

© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. "Союз-2.1Б", стартовавший с космодрома Плесецк, успешно вывел военный спутник на расчетную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Пуск ракеты состоялся в 04:09 мск, две минуты спустя ее приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, а еще через семь от третьей ступени отделился разгонный блок "Фрегат".
"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1Б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме", — говорится в релизе.
После этого спутник взяли на управление, присвоив ему порядковый номер "Космос-2552". С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают без сбоев.
Это уже 51-й старт "Союза-2". Летные испытания ракеты-носителя начались в ноябре 2004 года.
"Союз-2" пришел на смену "Союзу-У", который с 1973 по 2012 год запускали с Плесецка 435 раз.
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