https://ria.ru/20211125/sputnik-1760648203.html

Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на расчетную орбиту

Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на расчетную орбиту - РИА Новости, 25.11.2021

Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на расчетную орбиту

"Союз-2.1Б", стартовавший с космодрома Плесецк, успешно вывел военный спутник на расчетную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T08:49

2021-11-25T08:49

2021-11-25T11:57

безопасность

космос - риа наука

плесецк (космодром)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156228/46/1562284691_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d313df33d2652e2007d41e75f7e171cc.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. "Союз-2.1Б", стартовавший с космодрома Плесецк, успешно вывел военный спутник на расчетную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны.Пуск ракеты состоялся в 04:09 мск, две минуты спустя ее приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, а еще через семь от третьей ступени отделился разгонный блок "Фрегат".После этого спутник взяли на управление, присвоив ему порядковый номер "Космос-2552". С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают без сбоев.Это уже 51-й старт "Союза-2". Летные испытания ракеты-носителя начались в ноябре 2004 года."Союз-2" пришел на смену "Союзу-У", который с 1973 по 2012 год запускали с Плесецка 435 раз.

https://ria.ru/20211124/kosmos-1760554648.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, космос - риа наука, плесецк (космодром), россия