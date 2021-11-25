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https://ria.ru/20211125/sputnik-1760644382.html
Гинцбург рассказал о масштабах производства вакцин от COVID-19
Гинцбург рассказал о масштабах производства вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021
Гинцбург рассказал о масштабах производства вакцин от COVID-19
В России произвели около 85 миллионов комплектов вакцин линейки "Спутник", сообщил РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T06:39
2021-11-25T10:05
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
россия
вакцина "спутник v"
вакцина "спутник лайт"
москва
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В России произвели около 85 миллионов комплектов вакцин линейки "Спутник", сообщил РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург."Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его разработали в центре имени Гамалеи на основе аденовирусного вектора со встроенным в него фрагментом генетического материала коронавируса SARS-CoV-2. Это двухкомпонентная вакцина, предназначенная для первичной иммунизации. Для ревакцинации есть облегченная версия "Спутник Лайт", для подростков — "Спутник М". Также сейчас проходят клинические испытания назальной формы.Кроме "Спутника", в стране представлены препараты "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт", москва
06:39 25.11.2021 (обновлено: 10:05 25.11.2021)
 
Гинцбург рассказал о масштабах производства вакцин от COVID-19

Гинцбург: в России в оборот вышло 70 миллионов комплектов "Спутника V"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В России произвели около 85 миллионов комплектов вакцин линейки "Спутник", сообщил РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Выпущено 70 миллионов комплектов "Спутника V" и 15 миллионов "Спутника Лайт", — уточнил собеседник агентства.

"Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его разработали в центре имени Гамалеи на основе аденовирусного вектора со встроенным в него фрагментом генетического материала коронавируса SARS-CoV-2. Это двухкомпонентная вакцина, предназначенная для первичной иммунизации. Для ревакцинации есть облегченная версия "Спутник Лайт", для подростков — "Спутник М". Также сейчас проходят клинические испытания назальной формы.
Кроме "Спутника", в стране представлены препараты "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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Распространение коронавирусаОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Александр ГинцбургРоссияВакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"Москва
 
 
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