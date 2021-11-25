https://ria.ru/20211125/sputnik-1760644382.html

Гинцбург рассказал о масштабах производства вакцин от COVID-19

Гинцбург рассказал о масштабах производства вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021

Гинцбург рассказал о масштабах производства вакцин от COVID-19

В России произвели около 85 миллионов комплектов вакцин линейки "Спутник", сообщил РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T06:39

2021-11-25T06:39

2021-11-25T10:05

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

россия

вакцина "спутник v"

вакцина "спутник лайт"

москва

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В России произвели около 85 миллионов комплектов вакцин линейки "Спутник", сообщил РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург."Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его разработали в центре имени Гамалеи на основе аденовирусного вектора со встроенным в него фрагментом генетического материала коронавируса SARS-CoV-2. Это двухкомпонентная вакцина, предназначенная для первичной иммунизации. Для ревакцинации есть облегченная версия "Спутник Лайт", для подростков — "Спутник М". Также сейчас проходят клинические испытания назальной формы.Кроме "Спутника", в стране представлены препараты "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760594229.html

россия

москва

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2021

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт", москва