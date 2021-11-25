https://ria.ru/20211125/sputnik-1760559660.html
Французы запустили в космос спутник на йоде
Французы запустили в космос спутник на йоде - РИА Новости, 25.11.2021
Французы запустили в космос спутник на йоде
Инженеры французской компании впервые запустили в космос спутник, заправленный йодом, сообщает "Европульс". РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T02:16
2021-11-25T02:16
2021-11-25T02:16
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Инженеры французской компании впервые запустили в космос спутник, заправленный йодом, сообщает "Европульс".Обычно в качестве топлива для ионного двигателя используют ксенон. Однако для него нужны большие баки, системы контроля давления и другие компоненты, которые утяжеляют устройства и делают их дорогими в производстве и использовании.Йод — более дешевый и простой в хранении. К тому же, по словам ученых, он на 50 процентов экономичнее ксенона. Так как в двигатель теперь помещается гораздо больше топлива, спутник в теории может вернутся обратно на землю после окончания срока службы (сейчас их оставляют на орбите), а это значит, что космического мусора станет меньше.На данный момент ученые провели уже 11 испытаний на высоте 480 километров. Все они завершились успешно.
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технологии, спутник, франция, новости - туризм, космос, космос - риа наука
Французы запустили в космос спутник на йоде
Французские инженеры запустили в космос спутник, заправленный йодом
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Инженеры французской компании впервые запустили в космос спутник, заправленный йодом, сообщает
"Европульс".
Обычно в качестве топлива для ионного двигателя используют ксенон. Однако для него нужны большие баки, системы контроля давления и другие компоненты, которые утяжеляют устройства и делают их дорогими в производстве и использовании.
Йод — более дешевый и простой в хранении. К тому же, по словам ученых, он на 50 процентов экономичнее ксенона. Так как в двигатель теперь помещается гораздо больше топлива, спутник в теории может вернутся обратно на землю после окончания срока службы (сейчас их оставляют на орбите), а это значит, что космического мусора станет меньше.
На данный момент ученые провели уже 11 испытаний на высоте 480 километров. Все они завершились успешно.