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В СПЧ отреагировали на отставку руководства ФСИН
В СПЧ отреагировали на отставку руководства ФСИН - РИА Новости, 25.11.2021
В СПЧ отреагировали на отставку руководства ФСИН
После растиражированной истории с пытками в колониях в РФ отставка руководства ФСИН была ожидаема, теперь перед новым руководителем ФСИН будет стоять задача... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:56
2021-11-25T14:28
совет по правам человека при президенте рф (спч)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. После растиражированной истории с пытками в колониях в РФ отставка руководства ФСИН была ожидаема, теперь перед новым руководителем ФСИН будет стоять задача наведения порядка в системе управления и финансовой дисциплины, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.Президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова с поста главы ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля. Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Аркадий Гостев, ранее занимавший должность замминистра внутренних дел."Понятно, что после истории с пытками можно было предположить отставку главы ФСИН... После скандала, который тиражировался, эта отставка была ожидаема", - сказал Кабанов РИА Новости.Он отметил, что система нуждается в изменениях, но добиться их будет непросто."Перед новым руководителем будут стоять те же задачи, что стоят перед каждым новым руководителем ФСИН: это наведение финансовой дисциплины и порядка в системе управления. Эти задачи, как показывает практика, крайне сложно реализуются", - полагает член СПЧ.Он пояснил, что люди, которые работают в системе, работают давно, методы их остаются достаточно жесткими."ФСИН - очень тяжёлое ведомство именно из-за определённых традиций в системе управления. Они привыкли к определенному взаимодействию с осуждёнными, выстраивают свои модели, схемы... Но они так живут, потому что имеют маленькие зарплаты, так жили их предшественники. К сожалению, это очень больная система, удастся ли ее вылечить новому руководству - посмотрим", - добавил член СПЧ.Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что возбуждено и расследуется 12 уголовных дел.
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совет по правам человека при президенте рф (спч), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
13:56 25.11.2021 (обновлено: 14:28 25.11.2021)
 
В СПЧ отреагировали на отставку руководства ФСИН

Член СПЧ Кабанов: после истории с пытками отставка руководства ФСИН была ожидаема

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр минской исправительной колонии
Охранный периметр минской исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. После растиражированной истории с пытками в колониях в РФ отставка руководства ФСИН была ожидаема, теперь перед новым руководителем ФСИН будет стоять задача наведения порядка в системе управления и финансовой дисциплины, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.
Президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова с поста главы ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля. Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Аркадий Гостев, ранее занимавший должность замминистра внутренних дел.
"Понятно, что после истории с пытками можно было предположить отставку главы ФСИН... После скандала, который тиражировался, эта отставка была ожидаема", - сказал Кабанов РИА Новости.
Он отметил, что система нуждается в изменениях, но добиться их будет непросто.
"Перед новым руководителем будут стоять те же задачи, что стоят перед каждым новым руководителем ФСИН: это наведение финансовой дисциплины и порядка в системе управления. Эти задачи, как показывает практика, крайне сложно реализуются", - полагает член СПЧ.
Он пояснил, что люди, которые работают в системе, работают давно, методы их остаются достаточно жесткими.
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"ФСИН - очень тяжёлое ведомство именно из-за определённых традиций в системе управления. Они привыкли к определенному взаимодействию с осуждёнными, выстраивают свои модели, схемы... Но они так живут, потому что имеют маленькие зарплаты, так жили их предшественники. К сожалению, это очень больная система, удастся ли ее вылечить новому руководству - посмотрим", - добавил член СПЧ.
Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что возбуждено и расследуется 12 уголовных дел.
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