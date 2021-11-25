https://ria.ru/20211125/spch-1760705437.html

В СПЧ отреагировали на отставку руководства ФСИН

В СПЧ отреагировали на отставку руководства ФСИН - РИА Новости, 25.11.2021

В СПЧ отреагировали на отставку руководства ФСИН

После растиражированной истории с пытками в колониях в РФ отставка руководства ФСИН была ожидаема, теперь перед новым руководителем ФСИН будет стоять задача... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:56

2021-11-25T13:56

2021-11-25T14:28

совет по правам человека при президенте рф (спч)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147275/45/1472754528_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e7ce5d072033db4f30fe8e32adddd901.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. После растиражированной истории с пытками в колониях в РФ отставка руководства ФСИН была ожидаема, теперь перед новым руководителем ФСИН будет стоять задача наведения порядка в системе управления и финансовой дисциплины, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.Президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова с поста главы ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля. Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Аркадий Гостев, ранее занимавший должность замминистра внутренних дел."Понятно, что после истории с пытками можно было предположить отставку главы ФСИН... После скандала, который тиражировался, эта отставка была ожидаема", - сказал Кабанов РИА Новости.Он отметил, что система нуждается в изменениях, но добиться их будет непросто."Перед новым руководителем будут стоять те же задачи, что стоят перед каждым новым руководителем ФСИН: это наведение финансовой дисциплины и порядка в системе управления. Эти задачи, как показывает практика, крайне сложно реализуются", - полагает член СПЧ.Он пояснил, что люди, которые работают в системе, работают давно, методы их остаются достаточно жесткими."ФСИН - очень тяжёлое ведомство именно из-за определённых традиций в системе управления. Они привыкли к определенному взаимодействию с осуждёнными, выстраивают свои модели, схемы... Но они так живут, потому что имеют маленькие зарплаты, так жили их предшественники. К сожалению, это очень больная система, удастся ли ее вылечить новому руководству - посмотрим", - добавил член СПЧ.Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что возбуждено и расследуется 12 уголовных дел.

https://ria.ru/20211125/fsin-1760678088.html

https://ria.ru/20211125/klishas-1760703316.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет по правам человека при президенте рф (спч), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)