https://ria.ru/20211125/spch-1760705437.html
В СПЧ отреагировали на отставку руководства ФСИН
В СПЧ отреагировали на отставку руководства ФСИН - РИА Новости, 25.11.2021
В СПЧ отреагировали на отставку руководства ФСИН
После растиражированной истории с пытками в колониях в РФ отставка руководства ФСИН была ожидаема, теперь перед новым руководителем ФСИН будет стоять задача... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:56
2021-11-25T13:56
2021-11-25T14:28
совет по правам человека при президенте рф (спч)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147275/45/1472754528_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e7ce5d072033db4f30fe8e32adddd901.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. После растиражированной истории с пытками в колониях в РФ отставка руководства ФСИН была ожидаема, теперь перед новым руководителем ФСИН будет стоять задача наведения порядка в системе управления и финансовой дисциплины, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.Президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова с поста главы ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля. Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Аркадий Гостев, ранее занимавший должность замминистра внутренних дел."Понятно, что после истории с пытками можно было предположить отставку главы ФСИН... После скандала, который тиражировался, эта отставка была ожидаема", - сказал Кабанов РИА Новости.Он отметил, что система нуждается в изменениях, но добиться их будет непросто."Перед новым руководителем будут стоять те же задачи, что стоят перед каждым новым руководителем ФСИН: это наведение финансовой дисциплины и порядка в системе управления. Эти задачи, как показывает практика, крайне сложно реализуются", - полагает член СПЧ.Он пояснил, что люди, которые работают в системе, работают давно, методы их остаются достаточно жесткими."ФСИН - очень тяжёлое ведомство именно из-за определённых традиций в системе управления. Они привыкли к определенному взаимодействию с осуждёнными, выстраивают свои модели, схемы... Но они так живут, потому что имеют маленькие зарплаты, так жили их предшественники. К сожалению, это очень больная система, удастся ли ее вылечить новому руководству - посмотрим", - добавил член СПЧ.Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что возбуждено и расследуется 12 уголовных дел.
https://ria.ru/20211125/fsin-1760678088.html
https://ria.ru/20211125/klishas-1760703316.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147275/45/1472754528_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_69932d9f460eb439fc44e00ff261e76f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет по правам человека при президенте рф (спч), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
13:56 25.11.2021 (обновлено: 14:28 25.11.2021)
В СПЧ отреагировали на отставку руководства ФСИН
Член СПЧ Кабанов: после истории с пытками отставка руководства ФСИН была ожидаема
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
После растиражированной истории с пытками в колониях в РФ отставка руководства ФСИН была ожидаема, теперь перед новым руководителем ФСИН будет стоять задача наведения порядка в системе управления и финансовой дисциплины, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов
.
Президент России Владимир Путин
освободил Александра Калашникова
с поста главы ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля. Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Аркадий Гостев, ранее занимавший должность замминистра внутренних дел.
"Понятно, что после истории с пытками можно было предположить отставку главы ФСИН... После скандала, который тиражировался, эта отставка была ожидаема", - сказал Кабанов РИА Новости.
Он отметил, что система нуждается в изменениях, но добиться их будет непросто.
"Перед новым руководителем будут стоять те же задачи, что стоят перед каждым новым руководителем ФСИН
: это наведение финансовой дисциплины и порядка в системе управления. Эти задачи, как показывает практика, крайне сложно реализуются", - полагает член СПЧ.
Он пояснил, что люди, которые работают в системе, работают давно, методы их остаются достаточно жесткими.
"ФСИН - очень тяжёлое ведомство именно из-за определённых традиций в системе управления. Они привыкли к определенному взаимодействию с осуждёнными, выстраивают свои модели, схемы... Но они так живут, потому что имеют маленькие зарплаты, так жили их предшественники. К сожалению, это очень больная система, удастся ли ее вылечить новому руководству - посмотрим", - добавил член СПЧ.
Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области
оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК
возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов
сообщил, что возбуждено и расследуется 12 уголовных дел.