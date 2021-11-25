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Наука
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C космодрома Плесецк запустили "Союз" с военным аппаратом
C космодрома Плесецк запустили "Союз" с военным аппаратом - РИА Новости, 25.11.2021
C космодрома Плесецк запустили "Союз" с военным аппаратом
Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1Б" с военным аппаратом с космодрома Плесецк, рассказали в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T04:39
2021-11-25T05:28
наука
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
союз
космос - риа наука
плесецк (космодром)
россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1Б" с военным аппаратом с космодрома Плесецк, рассказали в пресс-службе Минобороны России.Событие состоялось в 04.09 по московскому времени.Отмечается, что старт ракеты и предшествующие ему мероприятия прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета "Союза-2.1Б".Как уточнили в Минобороны, наземные расчеты ВКС взяли на сопровождение запущенную ракету.Это 51-й пуск ракеты "Союз-2". Летные испытания ракеты начались на космодроме Плесецк в 2004 году. "Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У". В период с 1973 по 2012 год с "Плесецка" запустили 435 таких носителей.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), союз, космос - риа наука, плесецк (космодром), россия
04:39 25.11.2021 (обновлено: 05:28 25.11.2021)
 
C космодрома Плесецк запустили "Союз" с военным аппаратом

Минобороны: с космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1Б" с военным аппаратом

© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1Б" с военным аппаратом с космодрома Плесецк, рассказали в пресс-службе Минобороны России.
Событие состоялось в 04.09 по московскому времени.

"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1Б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что старт ракеты и предшествующие ему мероприятия прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета "Союза-2.1Б".
Как уточнили в Минобороны, наземные расчеты ВКС взяли на сопровождение запущенную ракету.
Это 51-й пуск ракеты "Союз-2". Летные испытания ракеты начались на космодроме Плесецк в 2004 году. "Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У". В период с 1973 по 2012 год с "Плесецка" запустили 435 таких носителей.
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