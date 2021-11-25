https://ria.ru/20211125/soyuz-1760642188.html

C космодрома Плесецк запустили "Союз" с военным аппаратом

C космодрома Плесецк запустили "Союз" с военным аппаратом - РИА Новости, 25.11.2021

C космодрома Плесецк запустили "Союз" с военным аппаратом

Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1Б" с военным аппаратом с космодрома Плесецк, рассказали в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T04:39

2021-11-25T04:39

2021-11-25T05:28

наука

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

союз

космос - риа наука

плесецк (космодром)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760583412_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_3a388617b988b606d48b642a706e2425.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1Б" с военным аппаратом с космодрома Плесецк, рассказали в пресс-службе Минобороны России.Событие состоялось в 04.09 по московскому времени.Отмечается, что старт ракеты и предшествующие ему мероприятия прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета "Союза-2.1Б".Как уточнили в Минобороны, наземные расчеты ВКС взяли на сопровождение запущенную ракету.Это 51-й пуск ракеты "Союз-2". Летные испытания ракеты начались на космодроме Плесецк в 2004 году. "Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У". В период с 1973 по 2012 год с "Плесецка" запустили 435 таких носителей.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), союз, космос - риа наука, плесецк (космодром), россия