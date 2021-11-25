https://ria.ru/20211125/soboleznovaniya-1760734060.html

Лукашенко выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Кузбассе

Лукашенко выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 25.11.2021

Лукашенко выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Кузбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с ЧП на шахте в Кемеровской области, сообщила в... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:57

2021-11-25T15:57

2021-11-25T15:57

в мире

происшествия

кемеровская область

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александр лукашенко

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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с ЧП на шахте в Кемеровской области, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, глава белорусского государства пожелал мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим в страшной аварии. "От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с трагедией на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, унесшей жизни горняков", - говорится в сообщении.Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали. В шахте остаются 35 человек, местоположение которых пока не установлено. Поисково-спасательные работы после ЧП на шахте приостановлены из-за концентрации метана, которая является взрывоопасной.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.

https://ria.ru/20211125/shakhta-1760713099.html

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в мире, происшествия, кемеровская область, белоруссия, белово, владимир путин, александр лукашенко, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе