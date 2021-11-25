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СК нашел криминального авторитета в Хабаровском крае
СК нашел криминального авторитета в Хабаровском крае - РИА Новости, 25.11.2021
СК нашел криминального авторитета в Хабаровском крае
Следственный комитет России завел уголовное дело против жителя Хабаровского края, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщается... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:48
2021-11-25T14:48
происшествия
хабаровский край
амурск
амурский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело против жителя Хабаровского края, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, занимая высшее положение в преступной иерархии в Амурске и Амурском районе Хабаровского края, подозреваемый контролировал и влиял на криминогенную обстановку в исправительных учреждениях через доверенных лиц.Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.В 2020 году по этой статье привлекли к ответственности, по данным МВД, 45 криминальных авторитетов. О жителях Хабаровского края, на которых завели бы дело по ст. 210.1 УК РФ, ранее не сообщалось.
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хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, амурск, амурский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:48 25.11.2021
 
СК нашел криминального авторитета в Хабаровском крае

СК нашел криминального авторитета в Хабаровском крае

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело против жителя Хабаровского края, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1978 года рождения. Он подозревается в совершении преступления... "занятие высшего положения в преступной иерархии", - говорится в сообщении.
По версии следствия, занимая высшее положение в преступной иерархии в Амурске и Амурском районе Хабаровского края, подозреваемый контролировал и влиял на криминогенную обстановку в исправительных учреждениях через доверенных лиц.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
В 2020 году по этой статье привлекли к ответственности, по данным МВД, 45 криминальных авторитетов. О жителях Хабаровского края, на которых завели бы дело по ст. 210.1 УК РФ, ранее не сообщалось.
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ПроисшествияХабаровский крайАмурскАмурский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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