https://ria.ru/20211125/sindrom-1760638204.html
СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома" - РИА Новости, 25.11.2021
СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время визита в Москву в ноябре предупредил о последствиях для России, если американские... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T00:27
2021-11-25T00:27
2021-11-25T03:22
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
уильям бернс
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время визита в Москву в ноябре предупредил о последствиях для России, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за "гаванский синдром" у американских дипломатов, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.По данным газеты, Бернс обсудил этот вопрос с руководством ФСБ и СВР.При этом Бернс не обвинял Москву напрямую в каких-либо действиях против американских дипломатов."Тот факт, что Бернс сформулировал предупреждение со словом "если", предполагает, что после четырех лет расследований при разных администрациях власти США по-прежнему не могут определить причину необычных инцидентов. Тем не менее, решение директора обсудить возможность российского участия непосредственно с коллегами в Москве подчеркнуло глубокие подозрения ЦРУ относительно причастности Кремля", — говорится в статье.ЦРУ отказалось от комментариев.Москва в прошлом опровергала какую-либо причастность к "гаванскому синдрому". Эта неизвестная болезнь начала поражать американских дипломатов по всему миру с 2016 года. Пострадали около 200 дипломатов на всех континентах. Объяснения этому явлению пока нет.
https://ria.ru/20211026/zakharova-1756258501.html
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в мире, сша, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), уильям бернс, вашингтон, россия
00:27 25.11.2021 (обновлено: 03:22 25.11.2021)
СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
WP: глава ЦРУ Бернс сделал предупреждение ФСБ из-за "гаванского синдрома" у дипломатов США