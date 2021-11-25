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https://ria.ru/20211125/simptomno-1760638774.html
Иммунолог рассказал об "исчезновении" бессимптомных больных COVID-19
Иммунолог рассказал об "исчезновении" бессимптомных больных COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021
Иммунолог рассказал об "исчезновении" бессимптомных больных COVID-19
Число россиян с COVID-19, у которых болезнь протекает бессимптомно, уменьшилось во время последней волны инфекции, сказал врач аллерголог-иммунолог Владимир... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T04:15
2021-11-25T12:18
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
владимир болибок
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Число россиян с COVID-19, у которых болезнь протекает бессимптомно, уменьшилось во время последней волны инфекции, сказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.Главной причиной их "исчезновения" медик считает быстроту, с которой дельта-вариант вируса атакует организм."Он не только быстрее передается от человека человеку, но и внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется. Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы", — рассказал Болибок. Кроме того, из-за эгоизма некоторых людей статистика учитывает далеко не все случаи COVID-19, полагает врач. По его словам, часть тех, у кого нет признаков заболевания, не обращаются в медицинские учреждения, продолжая вести активный образ жизни и распространяя инфекцию."Еще думаю, что люди, которые раньше убедились, что болеют COVID-19 легко, при повторном недомогании не обращаются к врачам. Им не хочется ждать врача, им не хочется получить предписание о самоизоляции и так далее", — добавил он.Бессимптомное течение COVID-19 — наименее опасный вариант для пациента. Вакцинация увеличивает шансы человека на такое развитие событий, а главное — резко снижает риск инфицирования.
https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760631930.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, владимир болибок
04:15 25.11.2021 (обновлено: 12:18 25.11.2021)
 
Иммунолог рассказал об "исчезновении" бессимптомных больных COVID-19

Иммунолог Болибок: В России стало значительно меньше бессимптомных больных COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник измеряет сатурацию
Медицинский работник измеряет сатурацию - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Число россиян с COVID-19, у которых болезнь протекает бессимптомно, уменьшилось во время последней волны инфекции, сказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.
"По моему мнению, бессимптомных больных стало меньше за счет того, что больше стало больных с симптомами. То есть стало больше тех людей, которые испытывают недомогание и обращаются к врачам за медицинскими услугами, это мы видим на графиках", — пояснил он.
Главной причиной их "исчезновения" медик считает быстроту, с которой дельта-вариант вируса атакует организм.
"Он не только быстрее передается от человека человеку, но и внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется. Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы", — рассказал Болибок.
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Кроме того, из-за эгоизма некоторых людей статистика учитывает далеко не все случаи COVID-19, полагает врач. По его словам, часть тех, у кого нет признаков заболевания, не обращаются в медицинские учреждения, продолжая вести активный образ жизни и распространяя инфекцию.
"Еще думаю, что люди, которые раньше убедились, что болеют COVID-19 легко, при повторном недомогании не обращаются к врачам. Им не хочется ждать врача, им не хочется получить предписание о самоизоляции и так далее", — добавил он.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Владимир Болибок
 
 
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