https://ria.ru/20211125/simptomno-1760638774.html

Иммунолог рассказал об "исчезновении" бессимптомных больных COVID-19

Иммунолог рассказал об "исчезновении" бессимптомных больных COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021

Иммунолог рассказал об "исчезновении" бессимптомных больных COVID-19

Число россиян с COVID-19, у которых болезнь протекает бессимптомно, уменьшилось во время последней волны инфекции, сказал врач аллерголог-иммунолог Владимир... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T04:15

2021-11-25T04:15

2021-11-25T12:18

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

владимир болибок

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Число россиян с COVID-19, у которых болезнь протекает бессимптомно, уменьшилось во время последней волны инфекции, сказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.Главной причиной их "исчезновения" медик считает быстроту, с которой дельта-вариант вируса атакует организм."Он не только быстрее передается от человека человеку, но и внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется. Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы", — рассказал Болибок. Кроме того, из-за эгоизма некоторых людей статистика учитывает далеко не все случаи COVID-19, полагает врач. По его словам, часть тех, у кого нет признаков заболевания, не обращаются в медицинские учреждения, продолжая вести активный образ жизни и распространяя инфекцию."Еще думаю, что люди, которые раньше убедились, что болеют COVID-19 легко, при повторном недомогании не обращаются к врачам. Им не хочется ждать врача, им не хочется получить предписание о самоизоляции и так далее", — добавил он.Бессимптомное течение COVID-19 — наименее опасный вариант для пациента. Вакцинация увеличивает шансы человека на такое развитие событий, а главное — резко снижает риск инфицирования.

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760631930.html

https://ria.ru/20211122/panedmiya-1760245686.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, владимир болибок