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В Севастополе ученица четвертого класса принесла нож в школу
В Севастополе ученица четвертого класса принесла нож в школу - РИА Новости, 25.11.2021
В Севастополе ученица четвертого класса принесла нож в школу
Ученица 4 класса принесла нож в школу в Севастополе, обстоятельства инцидента изучают полиция и уполномоченный по правам человека в регионе. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T21:27
2021-11-25T21:27
2021-11-25T21:28
происшествия
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Ученица 4 класса принесла нож в школу в Севастополе, обстоятельства инцидента изучают полиция и уполномоченный по правам человека в регионе.Инцидент произошел 22 ноября, нож в школу принесла четвероклассница школы №49. По данным местных СМИ, девочка объяснила школьному психологу, что принесла нож, чтобы защититься от одноклассников."Нож забрал у девочки классный руководитель. По данному инциденту сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили журналистам в пресс-службе МВД региона.Уполномоченный по правам человека в Севастополе Марина Песчанская сообщила, что в связи с инцидентом "будут проведены профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных случаев"."Профилактические мероприятия по произошедшему факту отрабатываются с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, УМВД города Севастополя, администрацией школы. Мной инициировано проведение заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в ближайшее время", - написала Песчанская в Instagram.
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происшествия, севастополь, россия
21:27 25.11.2021 (обновлено: 21:28 25.11.2021)
В Севастополе ученица четвертого класса принесла нож в школу
Полиция выясняет, как ученица четвертого класса принесла нож в школу в Севастополе