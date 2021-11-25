https://ria.ru/20211125/shkolnitsa-1760796109.html

В Севастополе ученица четвертого класса принесла нож в школу

В Севастополе ученица четвертого класса принесла нож в школу - РИА Новости, 25.11.2021

В Севастополе ученица четвертого класса принесла нож в школу

Ученица 4 класса принесла нож в школу в Севастополе, обстоятельства инцидента изучают полиция и уполномоченный по правам человека в регионе. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T21:27

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2021-11-25T21:28

происшествия

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Ученица 4 класса принесла нож в школу в Севастополе, обстоятельства инцидента изучают полиция и уполномоченный по правам человека в регионе.Инцидент произошел 22 ноября, нож в школу принесла четвероклассница школы №49. По данным местных СМИ, девочка объяснила школьному психологу, что принесла нож, чтобы защититься от одноклассников."Нож забрал у девочки классный руководитель. По данному инциденту сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили журналистам в пресс-службе МВД региона.Уполномоченный по правам человека в Севастополе Марина Песчанская сообщила, что в связи с инцидентом "будут проведены профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных случаев"."Профилактические мероприятия по произошедшему факту отрабатываются с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, УМВД города Севастополя, администрацией школы. Мной инициировано проведение заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в ближайшее время", - написала Песчанская в Instagram.

https://ria.ru/20211124/izbienie-1760482697.html

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севастополь

россия

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происшествия, севастополь, россия