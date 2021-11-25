https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760761070.html

Семьи погибших на "Листвяжной" дополнительно получат по два миллиона рублей

Семьи погибших на "Листвяжной" дополнительно получат по два миллиона рублей - РИА Новости, 25.11.2021

Семьи погибших на "Листвяжной" дополнительно получат по два миллиона рублей

Семьи погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области помимо положенных по закону выплат получат по 2 миллиона рублей, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:41

2021-11-25T17:41

2021-11-25T17:41

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Семьи погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области помимо положенных по закону выплат получат по 2 миллиона рублей, сообщила РИА Новости представитель холдинга СДС, в состав которого входит шахта.Задымление на шахте "Листвяжная" в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло утром 25 ноября. По данным властей региона, в шахте находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. Более 40 человек из них пострадали, госпитализированы 38 горняков. В шахте остаются 46 человек, из которых 11 найдены погибшими. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур."Семьи погибших получат по 2 миллиона рублей в дополнение к тем выплатам, которые положены по закону. Также каждый пострадавший получит выплаты в дополнение к тем, что положены по закону, но сумма будет определена в зависимости от степени тяжести каждого человека", - сказала собеседница агентства.Поисково-спасательная операция на шахте "Листвяжная" приостановлена из-за высокой вероятности взрыва газа.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе