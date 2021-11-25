https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760680246.html
Путин выразил соболезнования семьям погибших в Кузбассе шахтеров
Путин выразил соболезнования семьям погибших в Кузбассе шахтеров - РИА Новости, 25.11.2021
Путин выразил соболезнования семьям погибших в Кузбассе шахтеров
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным шахтеров, погибших на шахте "Листвяжная" в Белове в Кемеровской области, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:18
2021-11-25T12:18
2021-11-25T12:59
происшествия
кемеровская область
владимир путин
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным шахтеров, погибших на шахте "Листвяжная" в Белове в Кемеровской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Российский лидер также поручил сделать все для помощи пострадавшим.Задымление на шахте в Белово произошло около 08:30 (04:30 мск). В тот момент под землей находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. Как сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, погибли 11 человек.Оставшиеся, предположительно, заблокированы в двух дальних штреках, связи с ними нет. На месте работают 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.
https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, владимир путин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
12:18 25.11.2021 (обновлено: 12:59 25.11.2021)
Путин выразил соболезнования семьям погибших в Кузбассе шахтеров
Президент Путин выразил соболезнования семьям горняков, погибших на шахте "Листвяжная"