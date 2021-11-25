https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760680246.html

Путин выразил соболезнования семьям погибших в Кузбассе шахтеров

Путин выразил соболезнования семьям погибших в Кузбассе шахтеров - РИА Новости, 25.11.2021

Путин выразил соболезнования семьям погибших в Кузбассе шахтеров

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным шахтеров, погибших на шахте "Листвяжная" в Белове в Кемеровской области, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:18

2021-11-25T12:18

2021-11-25T12:59

происшествия

кемеровская область

владимир путин

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным шахтеров, погибших на шахте "Листвяжная" в Белове в Кемеровской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Российский лидер также поручил сделать все для помощи пострадавшим.Задымление на шахте в Белово произошло около 08:30 (04:30 мск). В тот момент под землей находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. Как сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, погибли 11 человек.Оставшиеся, предположительно, заблокированы в двух дальних штреках, связи с ними нет. На месте работают 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, владимир путин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе