https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760645881.html

В Кузбассе 40 человек пострадали при задымлении в шахте

В Кузбассе 40 человек пострадали при задымлении в шахте - РИА Новости, 25.11.2021

В Кузбассе 40 человек пострадали при задымлении в шахте

В больницы Кемеровской области привезли четыре десятка пострадавших при задымлении на шахте "Листвяжная", сообщил РИА Новости представитель регионального Центра РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T08:12

2021-11-25T08:12

2021-11-25T09:35

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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НОВОСИБИРСК, 25 ноя — РИА Новости. В больницы Кемеровской области привезли четыре десятка пострадавших при задымлении на шахте "Листвяжная", сообщил РИА Новости представитель регионального Центра медицины катастроф."Два человека находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности в больницу доставлены 40 пострадавших. В настоящее время их осматривают врачи", — рассказал собеседник агентства. Точное количество госпитализированных будет известно позже, добавил он.По информации прокуратуры, ЧП произошло 25 ноября около 08:30 (04:30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. Сейчас идет спасательная операция — работников выводят на поверхность.В холдинге СДС сообщили о 115 шахтерах, в то же время по оперативным данным ГУМЧС, всего на предприятии находились 287 человек, на поверхность уже выбрались 210 горняков.На место выехал губернатор Сергей Цивилев и региональный прокурор Александр Блошкин.

https://ria.ru/20210321/shakhty-1602202569.html

кемеровская область

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2021

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе