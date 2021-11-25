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"Повсюду крики". Шахтер рассказал о первых минутах после трагедии в Кузбассе

Шахтер рассказал о первых минутах после аварии на "Листвяжной" в Кузбассе - РИА Новости, 25.11.2021

"Повсюду крики". Шахтер рассказал о первых минутах после трагедии в Кузбассе

Один из сотрудников шахты "Листвяжная", где в результате ЧП погибли 11 горняков, описал "Газете.ру" первые минуты после произошедшего. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:21

2021-11-25T14:21

2021-11-25T14:21

происшествия

кемеровская область

белово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Один из сотрудников шахты "Листвяжная", где в результате ЧП погибли 11 горняков, описал "Газете.ру" первые минуты после произошедшего.Задымление произошло, когда он находился в конвейерном здании.Он отметил, что всего несколько минут задержки спасли ему жизнь.В четверг утром на предприятии "Листвяжная", расположенном в кемеровском городе Белово, произошло задымление. В шахте находились 285 человек. По последним данным, погибли 11 горняков, более 40 человек пострадали.

кемеровская область

белово

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2021

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происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе