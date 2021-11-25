https://ria.ru/20211125/shakhta-1760689683.html
Шахтер рассказал о чуде, защитившем его брата от трагедии на шахте в Кузбассе
Шахтер раскрыл подробности ЧП на "Листвяжной" - РИА Новости, 25.11.2021
Шахтер рассказал о чуде, защитившем его брата от трагедии на шахте в Кузбассе
Шахтер Николай Алимов рассказал подробности трагедии на шахте "Листвяжная", где погибли 11 человек и пострадали более сорока. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:47
2021-11-25T12:47
2021-11-25T12:47
происшествия
кемеровская область
сдс-уголь
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Шахтер Николай Алимов рассказал подробности трагедии на шахте "Листвяжная", где погибли 11 человек и пострадали более сорока."Со слов других вроде как произошел взрыв, потому что была волна. Многие отравились угарным газом, кто совсем тяжело, кто полегче. Это я со слов первой смены и тех, кто в ночь был, рассказываю", — пояснил он в беседе с RT.Также Алимов поделился, что его брат по счастливой случайности не попал в шахту, когда произошла авария, так как не успел на первый автобус до места работы."Сейчас бы я тоже бегал и узнавал: живой он или неживой", — добавил шахтер.Помимо этого, он отметил, что без специального оборудования спасательные работы в шахте проводить невозможно.ЧП произошло 25 ноября около 08:30 (04:30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский в Белово. В тот момент под землей находились 285 человек, большинство из них удалось поднять на поверхность. Оставшиеся, предположительно, заблокированы в двух дальних штреках, связи с ними пока нет.На месте работают 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.
https://ria.ru/20211125/shakhta-1760678691.html
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происшествия, кемеровская область, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Шахтер раскрыл подробности ЧП на "Листвяжной"
Шахтер Алимов о трагедии в Кузбассе: по словам работников, на "Листвяжной" произошел взрыв
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Шахтер Николай Алимов рассказал подробности трагедии на шахте "Листвяжная", где погибли 11 человек и пострадали более сорока.
"Со слов других вроде как произошел взрыв, потому что была волна. Многие отравились угарным газом, кто совсем тяжело, кто полегче. Это я со слов первой смены и тех, кто в ночь был, рассказываю", — пояснил он в беседе с RT
.
Также Алимов поделился, что его брат по счастливой случайности не попал в шахту, когда произошла авария, так как не успел на первый автобус до места работы.
"Сейчас бы я тоже бегал и узнавал: живой он или неживой", — добавил шахтер.
Помимо этого, он отметил, что без специального оборудования спасательные работы в шахте проводить невозможно.
ЧП произошло 25 ноября около 08:30 (04:30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский в Белово. В тот момент под землей находились 285 человек, большинство из них удалось поднять на поверхность. Оставшиеся, предположительно, заблокированы в двух дальних штреках, связи с ними пока нет.
На месте работают 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.
Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь
", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.