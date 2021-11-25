https://ria.ru/20211125/shakhta-1760670415.html

Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе достигло 43

Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе достигло 43 - РИА Новости, 25.11.2021

Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе достигло 43

По уточненным данным, 43 горняка госпитализированы в Кемеровской области после ЧП с задымлением на шахте "Листвяжная", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:29

2021-11-25T11:29

2021-11-25T11:29

происшествия

кемеровская область

белово

сдс-уголь

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760664679_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_512323d79a31a587c8610b0fc0154b9a.jpg

НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. По уточненным данным, 43 горняка госпитализированы в Кемеровской области после ЧП с задымлением на шахте "Листвяжная", сообщил РИА Новости представитель регионального Центра медицины катастроф.В четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали. Шесть человек погибли."Госпитализировано 43 человека, из них в реанимации в тяжелом состоянии находятся два человека", - сказал собеседник агентства.В администрации правительства Кемеровской области уточнили, что в тяжелом состоянии, по последним данным, находятся четыре человека, а еще 41 – в состоянии легкой и средней степени тяжести.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

https://ria.ru/20211125/shakhta-1760657639.html

кемеровская область

белово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, белово, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе