https://ria.ru/20211125/shakhta-1760670415.html
Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе достигло 43
Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе достигло 43 - РИА Новости, 25.11.2021
Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе достигло 43
По уточненным данным, 43 горняка госпитализированы в Кемеровской области после ЧП с задымлением на шахте "Листвяжная", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:29
2021-11-25T11:29
2021-11-25T11:29
происшествия
кемеровская область
белово
сдс-уголь
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. По уточненным данным, 43 горняка госпитализированы в Кемеровской области после ЧП с задымлением на шахте "Листвяжная", сообщил РИА Новости представитель регионального Центра медицины катастроф.В четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали. Шесть человек погибли."Госпитализировано 43 человека, из них в реанимации в тяжелом состоянии находятся два человека", - сказал собеседник агентства.В администрации правительства Кемеровской области уточнили, что в тяжелом состоянии, по последним данным, находятся четыре человека, а еще 41 – в состоянии легкой и средней степени тяжести.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html
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происшествия, кемеровская область, белово, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе достигло 43
Число госпитализированных после задымления на шахте "Листвяжная" в Кузбассе достигло 43