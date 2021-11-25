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https://ria.ru/20211125/shakhta-1760670415.html
Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе достигло 43
Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе достигло 43 - РИА Новости, 25.11.2021
Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе достигло 43
По уточненным данным, 43 горняка госпитализированы в Кемеровской области после ЧП с задымлением на шахте "Листвяжная", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:29
2021-11-25T11:29
происшествия
кемеровская область
белово
сдс-уголь
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. По уточненным данным, 43 горняка госпитализированы в Кемеровской области после ЧП с задымлением на шахте "Листвяжная", сообщил РИА Новости представитель регионального Центра медицины катастроф.В четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали. Шесть человек погибли."Госпитализировано 43 человека, из них в реанимации в тяжелом состоянии находятся два человека", - сказал собеседник агентства.В администрации правительства Кемеровской области уточнили, что в тяжелом состоянии, по последним данным, находятся четыре человека, а еще 41 – в состоянии легкой и средней степени тяжести.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html
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кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, белово, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
11:29 25.11.2021
 
Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе достигло 43

Число госпитализированных после задымления на шахте "Листвяжная" в Кузбассе достигло 43

© Фото : сайт администрации Правительства КузбассаМедики у шахты "Листвяжная", где произошло задымление
Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. По уточненным данным, 43 горняка госпитализированы в Кемеровской области после ЧП с задымлением на шахте "Листвяжная", сообщил РИА Новости представитель регионального Центра медицины катастроф.
В четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали. Шесть человек погибли.
Автомобиль МЧС на шахте в Соликамске - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
09:30
ЧП и аварии на шахтах в России в 2020-2021 годах
"Госпитализировано 43 человека, из них в реанимации в тяжелом состоянии находятся два человека", - сказал собеседник агентства.
В администрации правительства Кемеровской области уточнили, что в тяжелом состоянии, по последним данным, находятся четыре человека, а еще 41 – в состоянии легкой и средней степени тяжести.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
10:15
СК возбудил дело после ЧП на шахте в Кузбассе
 
ПроисшествияКемеровская областьБеловоСДС-УгольРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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