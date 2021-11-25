https://ria.ru/20211125/shakhta-1760669246.html

При аварии на кузбасской шахте погибли девять человек

При аварии на кузбасской шахте погибли девять человек - РИА Новости, 25.11.2021

При аварии на кузбасской шахте погибли девять человек

Жертвами задымления на предприятии "Листвяжная" стали девять горняков, рассказали в администрации правительства Кузбасса. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:21

2021-11-25T11:21

2021-11-25T12:49

происшествия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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НОВОСИБИРСК, 25 ноя — РИА Новости. Жертвами задымления на предприятии "Листвяжная" стали девять горняков, рассказали в администрации правительства Кузбасса."В шахте остаются 49 человек, на 15:05 (11:05 мск) девять из них обнаружены погибшими", — говорится в сообщении.Ранее было известно о шести погибших, более 40 человек пострадали.При этом в Минздраве докладывают об одном умершем.ЧП произошло 25 ноября около 08:30 (04:30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский в Белово. В тот момент под землей находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.Оставшиеся, предположительно, заблокированы в двух дальних штреках, связи с ними пока нет."Из 40 километров участков горных выработок обследовано 18 километров. Газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая", — сказано в телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.На месте работают 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе