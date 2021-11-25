https://ria.ru/20211125/shakhta-1760665030.html

Губернатор сообщил о шести погибших при ЧП на шахте "Листвяжная"

Губернатор сообщил о шести погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021

Губернатор сообщил о шести погибших при ЧП на шахте "Листвяжная"

Жертвами задымления на предприятии "Листвяжная" стали шесть горняков, рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:59

2021-11-25T10:59

2021-11-25T11:42

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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НОВОСИБИРСК, 25 ноя — РИА Новости. Жертвами задымления на предприятии "Листвяжная" стали шесть горняков, рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."В шахте остаются 49 человек, шесть обнаружены погибшими", — говорится в его Telegram-канале.Ранее сообщалось об одном умершем и 43 пострадавших.ЧП произошло 25 ноября около 08:30 (04:30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский в Белово. В тот момент под землей находились 285 человек, 237 из них доставили на поверхность.Оставшиеся предположительно заблокированы в двух дальних штреках, связи с ними пока нет."Из 40 километров участков горных выработок обследовано 18 километров. Газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая", — говорится в посте главы региона.На месте работают 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

кемеровская область

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2021

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кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе