https://ria.ru/20211125/shakhta-1760657639.html

СК возбудил дело после ЧП на шахте в Кузбассе

СК возбудил дело после ЧП на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 25.11.2021

СК возбудил дело после ЧП на шахте в Кузбассе

Уголовное дело о нарушении промышленной безопасности возбуждено после задымления на шахте "Листвяжная", сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:15

2021-11-25T10:15

2021-11-25T12:49

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении промышленной безопасности возбуждено после задымления на шахте "Листвяжная", сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Задымление на шахте началось сегодня около 08.30 (04.30 мск), она расположена в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Согласно информации властей, один человек погиб, более 40 пострадали."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Как отметили в СК, утром 25 ноября в горной выработке ООО "Шахта "Листвяжная" произошло задымление. По данным ведомства, в штреке находились 115 горнорабочих, 70 выведены на поверхность, эвакуация продолжается. По предварительным данным, ряд работников пострадали от отравления дымом, число пострадавших уточняется.Уточняется, что в настоящее время на месте работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты.

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе