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Компания "СДС-Уголь" поможет семье погибшего при ЧП на шахте "Листвяжная"
Компания "СДС-Уголь" поможет семье погибшего при ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021
Компания "СДС-Уголь" поможет семье погибшего при ЧП на шахте "Листвяжная"
Холдинговая компания "СДС-Уголь" окажет помощь семье погибшего в четверг при ЧП на шахте "Листвяжная" горнорабочего, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:12
2021-11-25T10:12
2021-11-25T10:12
происшествия
сдс-уголь
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Холдинговая компания "СДС-Уголь" окажет помощь семье погибшего в четверг при ЧП на шахте "Листвяжная" горнорабочего, сообщила РИА Новости представитель холдинга, которому принадлежит шахта.В четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали, один погиб. На поверхность вывели уже 236 человек."Безусловно, семье погибшего будет оказана помощь", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
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происшествия, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Компания "СДС-Уголь" поможет семье погибшего при ЧП на шахте "Листвяжная"
Компания "СДС-Уголь" поможет семье горняка, погибшего при ЧП на шахте "Листвяжная"