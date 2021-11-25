https://ria.ru/20211125/shakhta-1760657088.html

Компания "СДС-Уголь" поможет семье погибшего при ЧП на шахте "Листвяжная"

Компания "СДС-Уголь" поможет семье погибшего при ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021

Компания "СДС-Уголь" поможет семье погибшего при ЧП на шахте "Листвяжная"

Холдинговая компания "СДС-Уголь" окажет помощь семье погибшего в четверг при ЧП на шахте "Листвяжная" горнорабочего, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:12

2021-11-25T10:12

2021-11-25T10:12

происшествия

сдс-уголь

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Холдинговая компания "СДС-Уголь" окажет помощь семье погибшего в четверг при ЧП на шахте "Листвяжная" горнорабочего, сообщила РИА Новости представитель холдинга, которому принадлежит шахта.В четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали, один погиб. На поверхность вывели уже 236 человек."Безусловно, семье погибшего будет оказана помощь", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.

https://ria.ru/20211125/shakhta-1760646828.html

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происшествия, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе