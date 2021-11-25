https://ria.ru/20211125/shakhta-1760654840.html

Число пострадавших при ЧП на "Листвяжной" выросло до 44

Число пострадавших при ЧП на "Листвяжной" выросло до 44 - РИА Новости, 25.11.2021

Число пострадавших при ЧП на "Листвяжной" выросло до 44

Число пострадавших при задымлении в вентиляционном штреке шахты "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до 44 человек, все они госпитализированы, сообщил РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T09:58

2021-11-25T09:58

2021-11-25T10:47

кемеровская область

происшествия

белово

сдс-уголь

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО/МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при задымлении в вентиляционном штреке шахты "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до 44 человек, все они госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненным данным, при ЧП на шахте пострадали 44 человека, еще один погиб", - сказал собеседник агентства. По его словам, все 44 горняка госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще 42 - в средней и легкой степени тяжести. Один человек в результате ЧП погиб. Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик, оба находящихся в тяжелом состоянии пострадавших переведены в реанимацию.Задымление на шахте началось сегодня около 08.30 (04.30 мск), она расположена в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек, 236 из них уже вывели на поверхность.Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в стране по переработке энергетических углей.

https://ria.ru/20211125/shakhta-1760646828.html

кемеровская область

белово

россия

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кемеровская область, происшествия, белово, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе