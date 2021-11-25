https://ria.ru/20211125/shakhta-1760651294.html

В Кузбассе 236 человек вывели из шахты "Листвяжная" после ЧП

В Кузбассе 236 человек вывели из шахты "Листвяжная" после ЧП - РИА Новости, 25.11.2021

В Кузбассе 236 человек вывели из шахты "Листвяжная" после ЧП

Спасатели вывели из задымленной шахты "Листвяжная" в Кемеровской области 236 горняков из 285, сообщает правительство Кузбасса. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T09:26

2021-11-25T09:26

2021-11-25T09:35

происшествия

кемеровская область

белово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей цивилев

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Спасатели вывели из задымленной шахты "Листвяжная" в Кемеровской области 236 горняков из 285, сообщает правительство Кузбасса.Задымление на шахте началось сегодня около 08.30 (04.30 мск), она расположена в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Согласно информации властей, один человек погиб, более 40 пострадали."В настоящее время 236 человек вывели на поверхность, продолжается эвакуация. На месте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС России, на подъезде еще семь", - говорится в релизе.На место вылетел вертолет санитарной авиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф. Туда же едет выехал губернатор Сергей Цивилев.

https://ria.ru/20211125/shakhta-1760646828.html

кемеровская область

белово

россия

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происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей цивилев, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе