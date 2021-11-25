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В Кузбассе один человек погиб после ЧП на шахте "Листвяжная"
В Кузбассе один человек погиб после ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021
В Кузбассе один человек погиб после ЧП на шахте "Листвяжная"
В результате задымления на "Листвяжной" в Кемеровской области умер шахтер, сообщает администрация правительства региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T09:13
2021-11-25T09:13
2021-11-25T10:54
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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НОВОСИБИРСК, 25 ноя — РИА Новости. В результате задымления на "Листвяжной" в Кемеровской области умер шахтер, сообщает администрация правительства региона в своем Telegram-канале.Число пострадавших выросло до 44, ранее было известно о 40, потом — о 42. Всех госпитализировали, двое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в легком и среднем.По информации прокуратуры, ЧП произошло 25 ноября около 08:30 (04:30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. Сейчас идет спасательная операция — работников выводят на поверхность.По последним данным МЧС, под землей находились 285 человек, 236 из них уже выбрались.На место выехали губернатор Сергей Цивилев и региональный прокурор Александр Блошкин.Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семье погибшего.
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
09:13 25.11.2021 (обновлено: 10:54 25.11.2021)
В Кузбассе один человек погиб после ЧП на шахте "Листвяжная"
Один человек погиб после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе