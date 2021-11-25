https://ria.ru/20211125/shakhta-1760650204.html

В Кузбассе один человек погиб после ЧП на шахте "Листвяжная"

В Кузбассе один человек погиб после ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021

В Кузбассе один человек погиб после ЧП на шахте "Листвяжная"

В результате задымления на "Листвяжной" в Кемеровской области умер шахтер, сообщает администрация правительства региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T09:13

2021-11-25T09:13

2021-11-25T10:54

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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НОВОСИБИРСК, 25 ноя — РИА Новости. В результате задымления на "Листвяжной" в Кемеровской области умер шахтер, сообщает администрация правительства региона в своем Telegram-канале.Число пострадавших выросло до 44, ранее было известно о 40, потом — о 42. Всех госпитализировали, двое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в легком и среднем.По информации прокуратуры, ЧП произошло 25 ноября около 08:30 (04:30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. Сейчас идет спасательная операция — работников выводят на поверхность.По последним данным МЧС, под землей находились 285 человек, 236 из них уже выбрались.На место выехали губернатор Сергей Цивилев и региональный прокурор Александр Блошкин.Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семье погибшего.

https://ria.ru/20210321/shakhty-1602202569.html

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе