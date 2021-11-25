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В Госдуму внесли проект о защите компаний, попавших под санкции
В Госдуму внесли проект о защите компаний, попавших под санкции - РИА Новости, 25.11.2021
В Госдуму внесли проект о защите компаний, попавших под санкции
В Госдуму внесен законопроект о возможности подавать в арбитражный суд РФ иски о компенсации в отношении иностранных организаций и граждан, которые... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:33
2021-11-25T18:33
2021-11-25T18:33
госдума рф
лдпр
андрей луговой
борис чернышов (депутат)
санкции
василий власов
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о возможности подавать в арбитражный суд РФ иски о компенсации в отношении иностранных организаций и граждан, которые способствовали введению санкций против российских физических и юридических лиц, авторами инициативы являются вице-спикер и депутаты от ЛДПР – Борис Чернышов, Василий Власов и Андрей Луговой.Авторы инициативы в пояснительной записке говорят о закреплении безусловного права подавать в российские арбитражные суды иски против иностранных организаций и граждан, которые поддержали введение ограничительных мер.Законопроект позволит обеспечить возможность компенсации убытков и устранения иных неблагоприятных последствий, которые российские граждане и компании получают в результате действия санкций, в том числе после реального исполнения решения суда в Российской Федерации через взыскание имущества ответчиков, отмечается в документе, размещенном в электронной базе данных Госдумы.На данный момент арбитражный процессуальный кодекс не позволяет инициировать подобные действия, отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20211124/germaniya-1760574422.html
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госдума рф, лдпр, андрей луговой, борис чернышов (депутат), санкции, василий власов, россия
В Госдуму внесли проект о защите компаний, попавших под санкции
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект о защите россиян и компаний, попавших под санкции