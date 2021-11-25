https://ria.ru/20211125/sanktsii-1760748683.html

Меркель пригрозила новыми санкциями при отсутствии прогресса по Украине

Меркель пригрозила новыми санкциями при отсутствии прогресса по Украине - РИА Новости, 25.11.2021

Меркель пригрозила новыми санкциями при отсутствии прогресса по Украине

Врио канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС должен демонстрировать единство в в вопросе новых санкций из-за конфликта в Донбассе. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:49

2021-11-25T16:49

2021-11-25T18:37

украина

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евросоюз

россия

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БЕРЛИН, 25 ноя — РИА Новости. Врио канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС должен демонстрировать единство в в вопросе новых санкций из-за конфликта в Донбассе.Она выразила сожаление, что российский президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров, по ее мнению, "не были готовы" к тому, чтобы провести к окончанию ее полномочий еще один саммит в "нормандском формате".Меркель отметила, что в случае дальнейшего обострения ситуации европейские страны должны быть готовы ввести новые меры. Она подчеркнула, что любое проявление агрессии имело бы высокую цену. Политик заявила, что нужно постоянно напоминать об этом России, но в то же время предлагать ей переговоры."Я не хочу вдаваться в спекуляции, "что было бы, если". Я хочу сделать все, чтобы стало ясно, что новой агрессии не будет", — подчеркнула Меркель.Врио канцлера добавила, что находится на стороне Украины, но при этом двери для диалога должны оставаться открытыми, а решать проблемы нужно в рамках переговоров.Ограничения против граждан России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета республики, ввели в марте 2014 года. Они предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов в ЕС.Помимо этого, Брюссель ввел также экономические секторальные антироссийские санкции — они увязываются с полным выполнением Минских соглашений и действуют до 31 января 2022 года — и меры за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя", которые предусматривают ограничение экономических отношений с полуостровом. Их срок истекает 23 июня 2022 года.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Отношения России и Запада ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально.

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украина, ситуация в днр и лнр, в мире, германия, ангела меркель, евросоюз, россия