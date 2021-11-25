13:04 25.11.2021 (обновлено: 13:17 25.11.2021)
В МИД назвали санкции США против "Северного потока — 2" нелегитимными
Представитель МИД Захарова назвала санкции США против "Северного потока — 2" нелегитимными
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinБереговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новые санкции США против "Северного потока 2" нелегитимны и бьют по интересам союзников Вашингтона, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская позиция остается неизменной: односторонние, антироссийские санкции - нелегитимны ", - сказала она на брифинге в Москве.
"Они бьют не столько по нашим, сколько по интересам самих США, а в случае с "Серверным потоком 2" - непосредственных союзников США - ЕС, Германия, как коллективно, так и индивидуально", - добавила Захарова.
Новые санкции США против газопровода "Северный поток 2" выглядят как проявление одержимости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Введенные администрацией США очередные законодательно обусловленные санкции против компаний, которые связаны с "Северным потоком 2", выглядят как проявление уже настоящей одержимости. Ведь проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию. Аргументы об исключительно коммерческом характере этого проекта, который действительно является чрезвычайно важным для стабильного энергообеспечения и поддержания конкурентоспособности Германии и в целом Евросоюза хорошо известны, мы их регулярно излагали", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Санкции США в отношении компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с "Северным потоком 2", вступили в силу во вторник. Позднее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США продолжат реализовывать санкции против проекта. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, а санкции против газопровода назвал "вопиющим примером".
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.