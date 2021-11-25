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https://ria.ru/20211125/sanktsii-1760692515.html
В МИД назвали санкции США против "Северного потока — 2" нелегитимными
В МИД назвали санкции США против "Северного потока — 2" нелегитимными - РИА Новости, 25.11.2021
В МИД назвали санкции США против "Северного потока — 2" нелегитимными
Новые санкции США против "Северного потока 2" нелегитимны и бьют по интересам союзников Вашингтона, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:04
2021-11-25T13:17
в мире
сша
вашингтон (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
северный поток — 2
россия
евросоюз
сергей лавров
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новые санкции США против "Северного потока 2" нелегитимны и бьют по интересам союзников Вашингтона, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская позиция остается неизменной: односторонние, антироссийские санкции - нелегитимны ", - сказала она на брифинге в Москве."Они бьют не столько по нашим, сколько по интересам самих США, а в случае с "Серверным потоком 2" - непосредственных союзников США - ЕС, Германия, как коллективно, так и индивидуально", - добавила Захарова.Новые санкции США против газопровода "Северный поток 2" выглядят как проявление одержимости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Введенные администрацией США очередные законодательно обусловленные санкции против компаний, которые связаны с "Северным потоком 2", выглядят как проявление уже настоящей одержимости. Ведь проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию. Аргументы об исключительно коммерческом характере этого проекта, который действительно является чрезвычайно важным для стабильного энергообеспечения и поддержания конкурентоспособности Германии и в целом Евросоюза хорошо известны, мы их регулярно излагали", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Санкции США в отношении компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с "Северным потоком 2", вступили в силу во вторник. Позднее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США продолжат реализовывать санкции против проекта. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, а санкции против газопровода назвал "вопиющим примером".Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211124/otvet-1760590571.html
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сша
вашингтон (город)
россия
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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в мире, сша, вашингтон (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный поток — 2, россия, евросоюз, сергей лавров, балтийское море, мария захарова, нед прайс
13:04 25.11.2021 (обновлено: 13:17 25.11.2021)
 
В МИД назвали санкции США против "Северного потока — 2" нелегитимными

Представитель МИД Захарова назвала санкции США против "Северного потока — 2" нелегитимными

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinБереговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новые санкции США против "Северного потока 2" нелегитимны и бьют по интересам союзников Вашингтона, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская позиция остается неизменной: односторонние, антироссийские санкции - нелегитимны ", - сказала она на брифинге в Москве.
"Они бьют не столько по нашим, сколько по интересам самих США, а в случае с "Серверным потоком 2" - непосредственных союзников США - ЕС, Германия, как коллективно, так и индивидуально", - добавила Захарова.
Новые санкции США против газопровода "Северный поток 2" выглядят как проявление одержимости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Введенные администрацией США очередные законодательно обусловленные санкции против компаний, которые связаны с "Северным потоком 2", выглядят как проявление уже настоящей одержимости. Ведь проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию. Аргументы об исключительно коммерческом характере этого проекта, который действительно является чрезвычайно важным для стабильного энергообеспечения и поддержания конкурентоспособности Германии и в целом Евросоюза хорошо известны, мы их регулярно излагали", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Специалист работает на территории газораспределительного центра - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 18:32
Немцы придумали, как ответить на санкции США против "Северного потока — 2"
Санкции США в отношении компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с "Северным потоком 2", вступили в силу во вторник. Позднее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США продолжат реализовывать санкции против проекта. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, а санкции против газопровода назвал "вопиющим примером".
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 23:13
СМИ: Байден хочет убрать санкции против "Северного потока — 2" из бюджета
 
В миреСШАВашингтон (город)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Северный поток — 2РоссияЕвросоюзСергей ЛавровБалтийское мореМария ЗахароваНед Прайс
 
 
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