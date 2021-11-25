https://ria.ru/20211125/sanktsii-1760692515.html

В МИД назвали санкции США против "Северного потока — 2" нелегитимными

В МИД назвали санкции США против "Северного потока — 2" нелегитимными - РИА Новости, 25.11.2021

В МИД назвали санкции США против "Северного потока — 2" нелегитимными

Новые санкции США против "Северного потока 2" нелегитимны и бьют по интересам союзников Вашингтона, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:04

2021-11-25T13:04

2021-11-25T13:17

в мире

сша

вашингтон (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

северный поток — 2

россия

евросоюз

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753279324_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de1e15c388af5f2b033d8f42e162488b.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новые санкции США против "Северного потока 2" нелегитимны и бьют по интересам союзников Вашингтона, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская позиция остается неизменной: односторонние, антироссийские санкции - нелегитимны ", - сказала она на брифинге в Москве."Они бьют не столько по нашим, сколько по интересам самих США, а в случае с "Серверным потоком 2" - непосредственных союзников США - ЕС, Германия, как коллективно, так и индивидуально", - добавила Захарова.Новые санкции США против газопровода "Северный поток 2" выглядят как проявление одержимости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Введенные администрацией США очередные законодательно обусловленные санкции против компаний, которые связаны с "Северным потоком 2", выглядят как проявление уже настоящей одержимости. Ведь проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию. Аргументы об исключительно коммерческом характере этого проекта, который действительно является чрезвычайно важным для стабильного энергообеспечения и поддержания конкурентоспособности Германии и в целом Евросоюза хорошо известны, мы их регулярно излагали", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Санкции США в отношении компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с "Северным потоком 2", вступили в силу во вторник. Позднее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США продолжат реализовывать санкции против проекта. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, а санкции против газопровода назвал "вопиющим примером".Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211124/otvet-1760590571.html

https://ria.ru/20211124/gaz-1760634764.html

сша

вашингтон (город)

россия

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-11-25T13:04 true PT2M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный поток — 2, россия, евросоюз, сергей лавров, балтийское море, мария захарова, нед прайс