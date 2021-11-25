Самолет из Ирака приземлился в аэропорту Минска, чтобы вывезти беженцев
Самолет авиакомпании Iraqi Airways приземлился в аэропорту Минска, чтобы вывезти беженцев
МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Борт иракской авиакомпании Iraqi Airways из Ирака приземлился в аэропорту Минска, чтобы чуть позже вывезти в Эрбиль иракских беженцев, сообщила в четверг пресс-служба белорусского аэропорта.
"Борт Iraqi Airways из Ирака уже приземлился в Национальном аэропорту. Обратный вылет запланирован на 22.15 (совпадает с мск – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале аэропорта.
Ранее в аэропорту сообщали, что Iraqi Airways отправила в аэропорт Минска Airbus A320, рассчитанный на 180 пассажиров. Также ночью ожидается еще один вывозной рейс.
В среду представитель Iraqi Airways заявил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска. Белорусские авиавласти согласовали выполнение компанией в этот день рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Мигранты начали прибывать в аэропорт Минска уже вечером накануне отлета.
Изначально планировалось, что рейс состоится днем 25 ноября, но компания его отменила. Официальный представитель авиакомпании Iraqi Airways Хусейн Джалиль пояснил РИА Новости в четверг, что вывозной рейс для иракских беженцев из Минска отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака. Позже в представительстве авиакомпании в Белоруссии сообщили о подготовке четырех вывозных рейсов в Ирак, затем четыре рейса в Эрбиль появились в расписании минского аэропорта. Затем министерство транспорта Ирака уточнило, что авиакомпания Iraqi Airways осуществит в четверг два вывозных рейса из Минска для иракских мигрантов. Консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани сообщил, что два рейса вывезут в Ирак 650 человек.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. В целом же, как сообщала в ноябре пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, на территории Белоруссии находятся порядка 7 тысяч беженцев. Между тем некоторые мигранты после безуспешных попыток попасть в ЕС возвращаются на родину. Ранее в ноябре Iraqi Airways уже вывезла в Ирак около 430 мигрантов, которые пытались попасть в ЕС через белорусскую территорию.