https://ria.ru/20211125/samolet-1760800983.html

Самолет из Ирака приземлился в аэропорту Минска, чтобы вывезти беженцев

Самолет из Ирака приземлился в аэропорту Минска, чтобы вывезти беженцев - РИА Новости, 25.11.2021

Самолет из Ирака приземлился в аэропорту Минска, чтобы вывезти беженцев

Борт иракской авиакомпании Iraqi Airways из Ирака приземлился в аэропорту Минска, чтобы чуть позже вывезти в Эрбиль иракских беженцев, сообщила в четверг... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T22:36

2021-11-25T22:36

2021-11-25T22:36

в мире

багдад (город)

александр лукашенко

iraqi airways

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Борт иракской авиакомпании Iraqi Airways из Ирака приземлился в аэропорту Минска, чтобы чуть позже вывезти в Эрбиль иракских беженцев, сообщила в четверг пресс-служба белорусского аэропорта."Борт Iraqi Airways из Ирака уже приземлился в Национальном аэропорту. Обратный вылет запланирован на 22.15 (совпадает с мск – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале аэропорта.Ранее в аэропорту сообщали, что Iraqi Airways отправила в аэропорт Минска Airbus A320, рассчитанный на 180 пассажиров. Также ночью ожидается еще один вывозной рейс.В среду представитель Iraqi Airways заявил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска. Белорусские авиавласти согласовали выполнение компанией в этот день рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Мигранты начали прибывать в аэропорт Минска уже вечером накануне отлета.Изначально планировалось, что рейс состоится днем 25 ноября, но компания его отменила. Официальный представитель авиакомпании Iraqi Airways Хусейн Джалиль пояснил РИА Новости в четверг, что вывозной рейс для иракских беженцев из Минска отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака. Позже в представительстве авиакомпании в Белоруссии сообщили о подготовке четырех вывозных рейсов в Ирак, затем четыре рейса в Эрбиль появились в расписании минского аэропорта. Затем министерство транспорта Ирака уточнило, что авиакомпания Iraqi Airways осуществит в четверг два вывозных рейса из Минска для иракских мигрантов. Консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани сообщил, что два рейса вывезут в Ирак 650 человек.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. В целом же, как сообщала в ноябре пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, на территории Белоруссии находятся порядка 7 тысяч беженцев. Между тем некоторые мигранты после безуспешных попыток попасть в ЕС возвращаются на родину. Ранее в ноябре Iraqi Airways уже вывезла в Ирак около 430 мигрантов, которые пытались попасть в ЕС через белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211125/granitsa-1760749800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, багдад (город), александр лукашенко, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии