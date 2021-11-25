https://ria.ru/20211125/sammit-1760696527.html

В МИД раскритиковали организуемый США "саммит за демократию"

В МИД раскритиковали организуемый США "саммит за демократию" - РИА Новости, 25.11.2021

В МИД раскритиковали организуемый США "саммит за демократию"

Организуемый США в начале декабря этого года в режиме видеоконференции "саммит за демократию" имеет конфронтационную направленность в первую очередь в отношении РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:23

2021-11-25T13:23

2021-11-25T13:38

в мире

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

москва

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Организуемый США в начале декабря этого года в режиме видеоконференции "саммит за демократию" имеет конфронтационную направленность в первую очередь в отношении России и Китая, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это мероприятие, безусловно, имеет конфронтационную, разобщающую направленность и представляет собой очередное звено в реализации Вашингтоном курса на ре-идеологизацию международных отношений в духе пресловутой концепции порядка, основанного на правилах", - рассказала она.Захарова добавила, что "под лозунгом продвижения демократии, США собирают очередной, такой, клуб по интересам для противостояния со странами, которые сохраняют стратегическую независимость от коллективного Запада, сохраняют свое суверенное видение справедливого миропорядка, в первую очередь, это Россия и Китай".Организуемый США "саммит за демократию" будет способствовать обострению международной напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Реализация проекта "саммит за демократию" работает на обострение международной напряженности, безусловно. Размывание ооноцентричной архитектуры мироустройства и потенциал "Группы Двадцати" тоже находится под угрозой. Это все подрывает усилия по совместному противостоянию пандемии, посткризисному восстановлению экономик, нейтрализации трансграничных вызовов и угроз. Сам факт создания новой так называемой группы по интересам на идеологической платформе означает среди прочего признание свершившегося факта многополярности современного мира, включая наличие вне пределов США и Запада самодостаточных центров силы", - сказала она на брифинге в четверг.Попытки Вашингтона определять, кто демократия, а кто нет, проводя "саммит за демократию", выглядят жалко на фоне проблем в самих США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США присваивают себе право определять, кто достоин называться демократией, кто не достоин. Кто является демократической страной, кто не является. Выглядит это, конечно, цинично. Я бы сказала, это выглядит просто жалко на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США, да и в целом на Западе", - заявила Захарова на брифинге.Сам саммит она назвала "клубом по интересам для противостояния со странами, которые сохраняют стратегическую независимость от коллективного Запада, свое суверенное видение справедливого миропорядка - в первую очередь это Россия и Китай", а также "элементом большой стратегии США по подрыву роли ООН"."Саммит за демократию" по инициативе США пройдет 9-10 декабря в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211124/lozh-1760450176.html

https://ria.ru/20211124/kitay-1760484685.html

https://ria.ru/20211122/ssha-1760170413.html

сша

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москва

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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, москва