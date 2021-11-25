https://ria.ru/20211125/russiancomics-1760620748.html

ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом

ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом - РИА Новости, 25.11.2021

ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом

Почему кинокомикс "Майор Гром" стал популярным, а супергеройские "Защитники" провалились в прокате? Как начинающие комиксисты в России продвигают себя и продают свои работы в США? Почему комикс — тоже часть русской культуры? В моде ли сейчас традиционные истории о супергероях? И есть ли сейчас у российских комиксов своя стилизация?

2021-11-25T12:00

2021-11-25T12:00

2021-11-25T12:00

яснопонятно

история

искусство

литература

российская государственная библиотека для молодежи

подкаст

культура

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ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом Почему кинокомикс «Майор Гром» стал популярным, а супергеройские «Защитники» провалились в прокате? Как начинающие комиксисты в России продвигают себя и продают свои работы в США? Почему комикс — тоже часть русской культуры? В моде ли сейчас традиционные истории о супергероях? И есть ли сейчас у российских комиксов своя стилизация? audio/mpeg

ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом Почему кинокомикс «Майор Гром» стал популярным, а супергеройские «Защитники» провалились в прокате? Как начинающие комиксисты в России продвигают себя и продают свои работы в США? Почему комикс — тоже часть русской культуры? В моде ли сейчас традиционные истории о супергероях? И есть ли сейчас у российских комиксов своя стилизация? audio/mpeg

О том, как развиваются российские комиксы, почему их пока не понимают за рубежом массово и какие они — отечественные супергерои, рассказал Александр Кунин — ведущий специалист Российской государственной библиотеки для молодежи, руководитель Центра рисованных историй РГБМ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, искусство, литература, российская государственная библиотека для молодежи, подкаст, культура, аудио