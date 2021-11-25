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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20211125/russiancomics-1760620748.html
ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом
ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом - РИА Новости, 25.11.2021
ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом
Почему кинокомикс "Майор Гром" стал популярным, а супергеройские "Защитники" провалились в прокате? Как начинающие комиксисты в России продвигают себя и продают свои работы в США? Почему комикс — тоже часть русской культуры? В моде ли сейчас традиционные истории о супергероях? И есть ли сейчас у российских комиксов своя стилизация?
2021-11-25T12:00
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яснопонятно
история
искусство
литература
российская государственная библиотека для молодежи
подкаст
культура
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ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом
Почему кинокомикс «Майор Гром» стал популярным, а супергеройские «Защитники» провалились в прокате? Как начинающие комиксисты в России продвигают себя и продают свои работы в США? Почему комикс — тоже часть русской культуры? В моде ли сейчас традиционные истории о супергероях? И есть ли сейчас у российских комиксов своя стилизация?
audio/mpeg
ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом
Почему кинокомикс «Майор Гром» стал популярным, а супергеройские «Защитники» провалились в прокате? Как начинающие комиксисты в России продвигают себя и продают свои работы в США? Почему комикс — тоже часть русской культуры? В моде ли сейчас традиционные истории о супергероях? И есть ли сейчас у российских комиксов своя стилизация?
audio/mpeg
О том, как развиваются российские комиксы, почему их пока не понимают за рубежом массово и какие они — отечественные супергерои, рассказал Александр Кунин — ведущий специалист Российской государственной библиотеки для молодежи, руководитель Центра рисованных историй РГБМ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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история, искусство, литература, российская государственная библиотека для молодежи, подкаст, культура, аудио
12:00 25.11.2021
 

ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом

ЯсноПонятно
ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом
12:00
Читать ria.ru в
Почему кинокомикс "Майор Гром" стал популярным, а супергеройские "Защитники" провалились в прокате? Как начинающие комиксисты в России продвигают себя и продают свои работы в США? Почему комикс — тоже часть русской культуры? В моде ли сейчас традиционные истории о супергероях? И есть ли сейчас у российских комиксов своя стилизация?
О том, как развиваются российские комиксы, почему их пока не понимают за рубежом массово и какие они — отечественные супергерои, рассказал Александр Кунин — ведущий специалист Российской государственной библиотеки для молодежи, руководитель Центра рисованных историй РГБМ.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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