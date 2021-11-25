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https://ria.ru/20211125/rodchenko-1760710829.html
Легенда авангарда Александр Родченко "ожил" в дипфейк-серии Родченко.LIVE
Легенда авангарда Александр Родченко "ожил" в дипфейк-серии Родченко.LIVE - РИА Новости, 25.11.2021
Легенда авангарда Александр Родченко "ожил" в дипфейк-серии Родченко.LIVE
RT Creative Lab воссоздала с помощью синтетических медиа легендарного художника-авангардиста и фотографа Александра Родченко в видеопроекте Родченко.LIVE,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:33
2021-11-25T14:33
александр родченко
россия
rt creative lab
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. RT Creative Lab воссоздала с помощью синтетических медиа легендарного художника-авангардиста и фотографа Александра Родченко в видеопроекте Родченко.LIVE, сообщается на сайте RT.Впервые в истории родоначальник советского дизайна прочитает видеолекции "от первого лица" и расскажет об образовании легендарных Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) в начале XX века."Оживить" Родченко получилось с помощью уникальных разработок алгоритмов дипфейк. Это методика синтеза изображения с помощью искусственного интеллекта. Сам термин происходит от скрещивания двух понятий: deep learning (глубинное обучение) и fake (подделка).Уникальность проекта в том, что образ Родченко воссоздали по паре фотографий, без использования архивных видео. При создании дипфейка были применены передовые подходы и технологии 3DML (работа с 3D-данными с помощью машинного обучения).Проект разработан совместно с дирекцией креативных разработок RT режиссером Александром Скрябиным и студией Phygitalism, специализирующейся на визуальных решениях в сферах искусственного интеллекта, виртуальных и дополненных реальностей.Актера для "аватара" Родченко выбирали в течение месяца, кастинг прошел Александр Стефанцов. Специально для проекта по фотографиям был сшит оригинальный костюм Родченко и воссозданы авторские геометрические инсталляции.Сценарии видео-мастер-классов Родченко.LIVE основаны на дневниках, мемуарах, личных письмах, учебных разработках и художественных произведениях самого художника-авангардиста (некоторые материалы были переданы команде проекта внуком мастера Александром Николаевичем Лаврентьевым).Серия мастер-классов будет состоять из четырех видеоуроков, которые выйдут в 2021—2022 годах. В первом эпизоде "Опыты для будущего" Александр Родченко дает вводную лекцию, рассказывает о своей жизни и о возникновении нового типа художника-инженера во ВХУТЕМАСе.Видеосерия является частью масштабного онлайн-проекта, посвященного 100-летию ВХУТЕМАСа и 130-летию Родченко, которое отмечается в декабре этого года. Онлайн-мастерские открылись в ноябре на образовательной медиаплатформе ВХУТЕМАС.academy, которая будет постепенно обновляться.Московский ВХУТЕМАС был основан вскоре после революции, в 1920 году, и просуществовал всего десять лет. В 1927-м ВХУТЕМАС был переименован во ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт), а в 1930-м и вовсе закрыт. ВХУТЕМАС выпускал живописцев, архитекторов, скульпторов, а также художников-мастеров для промышленности. Родченко преподавал во ВХУТЕМАСе с момента его основания — сперва на живописном факультете, а потом на металлообрабатывающем, где фактически основал одну из первых отечественных школ дизайна.Онлайн-мастерские возрождают оригинальные образовательные программы ВХУТЕМАСа и представляют их в современных медиаформатах — так, как они выглядели бы сегодня, в эру вебинаров, лонгридов, видео-эксплейнеров, мастер-классов и новых медиа.В проекте будут собраны уникальные материалы, хранящиеся в личных коллекциях, архивах и музеях. Среди контент-партнеров проекта — Государственный музей В.В. Маяковского, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Государственный музей современного искусства в Салониках, Российский государственный архив литературы и искусства и другие.RT Creative Lab — диджитал-инхаус-студия инновационных медиапроектов телеканала RT. C 2017 года команда реализовала серию масштабных образовательных проектов в цифровой среде:#1917LIVE, #Romanovs100, #СтраницыПобеды, Бесконечное Письмо, Уроки Аушвица и другие. Проекты креативной студии RT отмечены более чем 250 международными и российскими наградами. По итогам 2020 года команда заняла второе место в национальном рейтинге креативности АКАР в сегменте Digital.
https://ria.ru/20210323/nagrada-1602448972.html
https://ria.ru/20211110/onlayn-proekt-1758392754.html
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александр родченко, россия, rt creative lab
14:33 25.11.2021
 

Легенда авангарда Александр Родченко "ожил" в дипфейк-серии Родченко.LIVE

© ВХУТЕМАС.ACADEMY/YoutubeКадр из видео Родченко.LIVE.
Кадр из видео Родченко.LIVE.
© ВХУТЕМАС.ACADEMY/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. RT Creative Lab воссоздала с помощью синтетических медиа легендарного художника-авангардиста и фотографа Александра Родченко в видеопроекте Родченко.LIVE, сообщается на сайте RT.
Впервые в истории родоначальник советского дизайна прочитает видеолекции "от первого лица" и расскажет об образовании легендарных Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) в начале XX века.
"Оживить" Родченко получилось с помощью уникальных разработок алгоритмов дипфейк. Это методика синтеза изображения с помощью искусственного интеллекта. Сам термин происходит от скрещивания двух понятий: deep learning (глубинное обучение) и fake (подделка).
"Проект Родченко.LIVE ― это скрещение нескольких видов искусства: AI-технологий, театральной постановки, дизайн-анимации, киномастерства, музыкального дизайна. По сути, у нас получился эдакий цифровой образовательный моноспектакль. Как мне кажется, впервые в истории были удачно применены технологии дипфейка и машинного обучения для создания полноценного видеокурса с лекциями от исторической персоны", — говорит Кирилл Карнович-Валуа, креативный директор RT Creative Lab.
Уникальность проекта в том, что образ Родченко воссоздали по паре фотографий, без использования архивных видео. При создании дипфейка были применены передовые подходы и технологии 3DML (работа с 3D-данными с помощью машинного обучения).
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Проект разработан совместно с дирекцией креативных разработок RT режиссером Александром Скрябиным и студией Phygitalism, специализирующейся на визуальных решениях в сферах искусственного интеллекта, виртуальных и дополненных реальностей.
"Стандартно набор изображений с персонажем должен быть объемом 1—10 тыс. изображений — в зависимости от разнообразности целевого видео, но важнее всего, чтобы лицо на этих изображениях было схоже по освещенности и ракурсам. Чем больше эта схожесть, тем выше качество дипфейка (замены лица на исходном видео на требуемое). Перед нами же стояла задача создать несколько дипфейк-видео с художником Родченко общей продолжительностью порядка 40 минут и с разрешением 4K, при этом имея всего несколько подходящих для этой цели фотографий. Для сравнения: в проекте Dalí Lives использовалось более 6 тыс. изображений, которые были получены из отобранных видео с художником. У нас же в принципе не было возможным получить видео с Родченко", — говорит Денис Леонов, руководитель проекта со стороны студии Phygitalism.
Актера для "аватара" Родченко выбирали в течение месяца, кастинг прошел Александр Стефанцов. Специально для проекта по фотографиям был сшит оригинальный костюм Родченко и воссозданы авторские геометрические инсталляции.
"Фактически, не имея ни одного архивного кинофрагмента или сколько-нибудь значимого пакета фотодокументов, мы составляли образ художника заново — каким мы его себе представили после изучения архивов, воспоминаний, бесед с родственниками и потомками. Проводя кастинг актеров на роль Родченко, мы задались целью не просто найти максимально похожий по анатомии и строению типаж (что является базовым требованием при работе с дипфейк-инструментарием) — мы искали академическую подачу текста, поставленную речь, пластику, которая дополняла бы образ художника и рассказчика и устраняла бы искусственность в кадре. Сшитый по историческим фотографиям оригинальный костюм, обувь, аксессуары, как и мелкие детали (кепка, трубка, подстаканник), значительно дополнили образ", — говорит Александр Скрябин, режиссер проекта Родченко.LIVE.
Сценарии видео-мастер-классов Родченко.LIVE основаны на дневниках, мемуарах, личных письмах, учебных разработках и художественных произведениях самого художника-авангардиста (некоторые материалы были переданы команде проекта внуком мастера Александром Николаевичем Лаврентьевым).
Серия мастер-классов будет состоять из четырех видеоуроков, которые выйдут в 2021—2022 годах. В первом эпизоде "Опыты для будущего" Александр Родченко дает вводную лекцию, рассказывает о своей жизни и о возникновении нового типа художника-инженера во ВХУТЕМАСе.
Видеосерия является частью масштабного онлайн-проекта, посвященного 100-летию ВХУТЕМАСа и 130-летию Родченко, которое отмечается в декабре этого года. Онлайн-мастерские открылись в ноябре на образовательной медиаплатформе ВХУТЕМАС.academy, которая будет постепенно обновляться.
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Московский ВХУТЕМАС был основан вскоре после революции, в 1920 году, и просуществовал всего десять лет. В 1927-м ВХУТЕМАС был переименован во ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт), а в 1930-м и вовсе закрыт. ВХУТЕМАС выпускал живописцев, архитекторов, скульпторов, а также художников-мастеров для промышленности. Родченко преподавал во ВХУТЕМАСе с момента его основания — сперва на живописном факультете, а потом на металлообрабатывающем, где фактически основал одну из первых отечественных школ дизайна.
Онлайн-мастерские возрождают оригинальные образовательные программы ВХУТЕМАСа и представляют их в современных медиаформатах — так, как они выглядели бы сегодня, в эру вебинаров, лонгридов, видео-эксплейнеров, мастер-классов и новых медиа.
В проекте будут собраны уникальные материалы, хранящиеся в личных коллекциях, архивах и музеях. Среди контент-партнеров проекта — Государственный музей В.В. Маяковского, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Государственный музей современного искусства в Салониках, Российский государственный архив литературы и искусства и другие.
RT Creative Lab — диджитал-инхаус-студия инновационных медиапроектов телеканала RT. C 2017 года команда реализовала серию масштабных образовательных проектов в цифровой среде:#1917LIVE, #Romanovs100, #СтраницыПобеды, Бесконечное Письмо, Уроки Аушвица и другие. Проекты креативной студии RT отмечены более чем 250 международными и российскими наградами. По итогам 2020 года команда заняла второе место в национальном рейтинге креативности АКАР в сегменте Digital.
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 15:55
RT стал лучшим диджитал-брендом по версии АКАР за 2020 год
 
Александр РодченкоРоссияRT Creative Lab
 
 
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