https://ria.ru/20211125/rodchenko-1760710829.html

Легенда авангарда Александр Родченко "ожил" в дипфейк-серии Родченко.LIVE

Легенда авангарда Александр Родченко "ожил" в дипфейк-серии Родченко.LIVE - РИА Новости, 25.11.2021

Легенда авангарда Александр Родченко "ожил" в дипфейк-серии Родченко.LIVE

RT Creative Lab воссоздала с помощью синтетических медиа легендарного художника-авангардиста и фотографа Александра Родченко в видеопроекте Родченко.LIVE,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:33

2021-11-25T14:33

2021-11-25T14:33

александр родченко

россия

rt creative lab

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. RT Creative Lab воссоздала с помощью синтетических медиа легендарного художника-авангардиста и фотографа Александра Родченко в видеопроекте Родченко.LIVE, сообщается на сайте RT.Впервые в истории родоначальник советского дизайна прочитает видеолекции "от первого лица" и расскажет об образовании легендарных Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) в начале XX века."Оживить" Родченко получилось с помощью уникальных разработок алгоритмов дипфейк. Это методика синтеза изображения с помощью искусственного интеллекта. Сам термин происходит от скрещивания двух понятий: deep learning (глубинное обучение) и fake (подделка).Уникальность проекта в том, что образ Родченко воссоздали по паре фотографий, без использования архивных видео. При создании дипфейка были применены передовые подходы и технологии 3DML (работа с 3D-данными с помощью машинного обучения).Проект разработан совместно с дирекцией креативных разработок RT режиссером Александром Скрябиным и студией Phygitalism, специализирующейся на визуальных решениях в сферах искусственного интеллекта, виртуальных и дополненных реальностей.Актера для "аватара" Родченко выбирали в течение месяца, кастинг прошел Александр Стефанцов. Специально для проекта по фотографиям был сшит оригинальный костюм Родченко и воссозданы авторские геометрические инсталляции.Сценарии видео-мастер-классов Родченко.LIVE основаны на дневниках, мемуарах, личных письмах, учебных разработках и художественных произведениях самого художника-авангардиста (некоторые материалы были переданы команде проекта внуком мастера Александром Николаевичем Лаврентьевым).Серия мастер-классов будет состоять из четырех видеоуроков, которые выйдут в 2021—2022 годах. В первом эпизоде "Опыты для будущего" Александр Родченко дает вводную лекцию, рассказывает о своей жизни и о возникновении нового типа художника-инженера во ВХУТЕМАСе.Видеосерия является частью масштабного онлайн-проекта, посвященного 100-летию ВХУТЕМАСа и 130-летию Родченко, которое отмечается в декабре этого года. Онлайн-мастерские открылись в ноябре на образовательной медиаплатформе ВХУТЕМАС.academy, которая будет постепенно обновляться.Московский ВХУТЕМАС был основан вскоре после революции, в 1920 году, и просуществовал всего десять лет. В 1927-м ВХУТЕМАС был переименован во ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт), а в 1930-м и вовсе закрыт. ВХУТЕМАС выпускал живописцев, архитекторов, скульпторов, а также художников-мастеров для промышленности. Родченко преподавал во ВХУТЕМАСе с момента его основания — сперва на живописном факультете, а потом на металлообрабатывающем, где фактически основал одну из первых отечественных школ дизайна.Онлайн-мастерские возрождают оригинальные образовательные программы ВХУТЕМАСа и представляют их в современных медиаформатах — так, как они выглядели бы сегодня, в эру вебинаров, лонгридов, видео-эксплейнеров, мастер-классов и новых медиа.В проекте будут собраны уникальные материалы, хранящиеся в личных коллекциях, архивах и музеях. Среди контент-партнеров проекта — Государственный музей В.В. Маяковского, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Государственный музей современного искусства в Салониках, Российский государственный архив литературы и искусства и другие.RT Creative Lab — диджитал-инхаус-студия инновационных медиапроектов телеканала RT. C 2017 года команда реализовала серию масштабных образовательных проектов в цифровой среде:#1917LIVE, #Romanovs100, #СтраницыПобеды, Бесконечное Письмо, Уроки Аушвица и другие. Проекты креативной студии RT отмечены более чем 250 международными и российскими наградами. По итогам 2020 года команда заняла второе место в национальном рейтинге креативности АКАР в сегменте Digital.

https://ria.ru/20210323/nagrada-1602448972.html

https://ria.ru/20211110/onlayn-proekt-1758392754.html

https://ria.ru/20210312/reyting-1600950502.html

россия

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александр родченко, россия, rt creative lab