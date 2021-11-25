https://ria.ru/20211125/rezervy-1760736599.html

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 25.11.2021

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы РФ с 12 по 19 ноября увеличились на 0,02% и составили рекордные 626,3 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:05

2021-11-25T16:05

2021-11-25T16:08

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Международные резервы РФ с 12 по 19 ноября увеличились на 0,02% и составили рекордные 626,3 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 12 ноября - тогда международные резервы РФ составили 626,2 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20211124/zaymy-1760519973.html

россия

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2021

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центральный банк рф (цб рф), россия