https://ria.ru/20211125/ravvin-1760763132.html

Главный раввин Москвы переизбран президентом Совета раввинов Европы

Главный раввин Москвы переизбран президентом Совета раввинов Европы - РИА Новости, 25.11.2021

Главный раввин Москвы переизбран президентом Совета раввинов Европы

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт был переизбран на должность президента Совета раввинов Европы (СРЕ), сообщили РИА Новости в пресс-службе раввина в... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T18:48

2021-11-25T18:48

2021-11-25T18:48

религия

мюнхен

европа

москва

пинхас гольдшмидт

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт был переизбран на должность президента Совета раввинов Европы (СРЕ), сообщили РИА Новости в пресс-службе раввина в четверг."В Мюнхене главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт был переизбран на должность президента Совета раввинов Европы. Пинхас Гольдшмидт был избран единогласно постоянным комитетом организации, которые отметили профессионализм и самоотверженность раввина", - говорится в сообщении.Трехдневная конференция СРЕ с участием более 300 раввинов и гостей из разных стран должна была пройти в Мюнхене с 21 по 23 ноября, но в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Германии организаторы были вынуждены отменить мероприятие и перенести его на март, рассказали в пресс-службе. Вместо этого в Мюнхене состоялась встреча постоянного комитета СРЕ в составе 35 человек.Пинхас Гольдшмидт занимает пост президента Совета раввинов Европы с 2011 года.

https://ria.ru/20210719/goldshmidt-1741814127.html

мюнхен

европа

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мюнхен, европа, москва, пинхас гольдшмидт