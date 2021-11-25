https://ria.ru/20211125/rashkin-1760729588.html
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина - РИА Новости, 25.11.2021
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина
Госдума согласилась лишить депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:38
2021-11-25T15:38
2021-11-25T18:52
происшествия
валерий рашкин
госдума рф
россия
дело о незаконной охоте с участием рашкина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760758455_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c1526493a47c5ffccf74499786b99dd.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Госдума согласилась лишить депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося."За" проголосовал 341 парламентарий, "против" — 55, еще двое воздержались.Ранее соответствующее представление подала Генпрокуратура. Оно состоит из двух запросов: в первом говорится о привлечении к уголовной ответственности за незаконную охоту, во втором — об административной по части 2 статьи 12.26 КоАП за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Думская комиссия по мандатным вопросам 22 ноября рекомендовала депутатам поддержать ходатайство ведомства. В конце октября Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам депутат, зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил забрать. На прошлой неделе парламентарий опубликовал видео с признанием, где подробно рассказал об инциденте: он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, куда приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". По словам политика, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное.Позже Рашкин отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить — и санкция составит уже до пяти лет.
https://ria.ru/20211125/rashkin-1760718355.html
https://ria.ru/20211125/rashkin-1760727174.html
https://ria.ru/20211117/neprikosnovennost-1759535934.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760758455_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1c6cf7c17282bc547f2a190ffd168411.jpg
Голосование в Госдуме по поводу депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина
Госдума согласилась лишить депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося. "За" проголосовал 341 парламентарий, "против" – 55, еще двое воздержались.
2021-11-25T15:38
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валерий рашкин, госдума рф, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина
15:38 25.11.2021 (обновлено: 18:52 25.11.2021)
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте