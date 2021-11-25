https://ria.ru/20211125/rashkin-1760729588.html

Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина

Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина - РИА Новости, 25.11.2021

Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина

Госдума согласилась лишить депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:38

2021-11-25T15:38

2021-11-25T18:52

происшествия

валерий рашкин

госдума рф

россия

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Госдума согласилась лишить депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося."За" проголосовал 341 парламентарий, "против" — 55, еще двое воздержались.Ранее соответствующее представление подала Генпрокуратура. Оно состоит из двух запросов: в первом говорится о привлечении к уголовной ответственности за незаконную охоту, во втором — об административной по части 2 статьи 12.26 КоАП за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Думская комиссия по мандатным вопросам 22 ноября рекомендовала депутатам поддержать ходатайство ведомства. В конце октября Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам депутат, зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил забрать. На прошлой неделе парламентарий опубликовал видео с признанием, где подробно рассказал об инциденте: он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, куда приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". По словам политика, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное.Позже Рашкин отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить — и санкция составит уже до пяти лет.

https://ria.ru/20211125/rashkin-1760718355.html

https://ria.ru/20211125/rashkin-1760727174.html

https://ria.ru/20211117/neprikosnovennost-1759535934.html

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Голосование в Госдуме по поводу депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина Госдума согласилась лишить депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося. "За" проголосовал 341 парламентарий, "против" – 55, еще двое воздержались. 2021-11-25T15:38 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, валерий рашкин, госдума рф, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина