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Рашкин назвал скандал вокруг его дела несоразмерным проступку
Рашкин назвал скандал вокруг его дела несоразмерным проступку - РИА Новости, 25.11.2021
Рашкин назвал скандал вокруг его дела несоразмерным проступку
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что масштабы поднятого вокруг него скандала по делу об убийстве лося совершенно непропорциональны тяжести... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:27
2021-11-25T15:39
происшествия
саратовская область
валерий рашкин
госдума рф
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что масштабы поднятого вокруг него скандала по делу об убийстве лося совершенно непропорциональны тяжести проступка.В четверг на пленарном заседании Госдума рассматривает представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина, застрелившего лося в Саратовской области. Ранее думская комиссия по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на лишение его депутатской неприкосновенности.По его словам, инцидент с убийством лося является удобной возможностью для того, чтобы выместить на нем "какие-то старые обиды или личную неприязнь"."Но я прошу вас проявить благоразумие и благородство", - сказал Рашкин, обращаясь к депутатам Госдумы.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал вначале сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять ее домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.На прошлой неделе Рашкин опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Кроме того, он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где ранее охотился. В понедельник депутат заявил, что морально считает себя виновным в незаконном убийстве лося, отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы материальный и биологический урон был полностью компенсирован.При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что фракция заинтересована в эффективном и последовательном расследовании по делу Рашкина. В свою очередь сам Рашкин неоднократно заявлял, что готов дать показания по инциденту с лосем в любое время, однако приглашения от следствия он так и не получил. -0-
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"Я стал жертвой стечения обстоятельств" – Рашкин об убийстве лося под Саратовом
Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, признался в убийстве лося. Депутат Госдумы от КПРФ опубликовал в YouTube видео, где подробно рассказал об инциденте. Он заявил, что был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве под Саратовом, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться".
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происшествия, саратовская область, валерий рашкин, госдума рф, дело о незаконной охоте с участием рашкина
15:27 25.11.2021 (обновлено: 15:39 25.11.2021)
 
Рашкин назвал скандал вокруг его дела несоразмерным проступку

Депутат Рашкин назвал скандал вокруг его дела непропорциональным тяжести проступка

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что масштабы поднятого вокруг него скандала по делу об убийстве лося совершенно непропорциональны тяжести проступка.
В четверг на пленарном заседании Госдума рассматривает представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина, застрелившего лося в Саратовской области. Ранее думская комиссия по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на лишение его депутатской неприкосновенности.
"Я понимаю, что эта ситуация не только моя проблема, что она бросает тень на весь депутатский корпус (КПРФ в Госдуме), но и еще это происходит потому, что масштабы скандала, поднятого вокруг меня, совершенно непропорциональны тяжести проступка. Эти масштабы беспрецедентны для подобной ситуации", - сказал Рашкин в ходе заседания.
По его словам, инцидент с убийством лося является удобной возможностью для того, чтобы выместить на нем "какие-то старые обиды или личную неприязнь".
"Но я прошу вас проявить благоразумие и благородство", - сказал Рашкин, обращаясь к депутатам Госдумы.
По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал вначале сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять ее домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
Комментарий депутата Госдумы Рашкина после задержания нетрезвым с тушей лося в багажнике
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Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.
На прошлой неделе Рашкин опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Кроме того, он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где ранее охотился. В понедельник депутат заявил, что морально считает себя виновным в незаконном убийстве лося, отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы материальный и биологический урон был полностью компенсирован.
При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что фракция заинтересована в эффективном и последовательном расследовании по делу Рашкина. В свою очередь сам Рашкин неоднократно заявлял, что готов дать показания по инциденту с лосем в любое время, однако приглашения от следствия он так и не получил. -0-
 
ПроисшествияСаратовская областьВалерий РашкинГосдума РФДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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