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Генпрокурор заявил об отсутствии политической подоплеки в деле Рашкина

Генпрокурор заявил об отсутствии политической подоплеки в деле Рашкина - РИА Новости, 25.11.2021

Генпрокурор заявил об отсутствии политической подоплеки в деле Рашкина

Никакой политики в деле депутата от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося, нет, заявил генпрокурор Игорь Краснов. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:46

2021-11-25T14:46

2021-11-25T15:39

происшествия

валерий рашкин

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

дело о незаконной охоте с участием рашкина

саратовская область

госдума рф

россия

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Никакой политики в деле депутата от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося, нет, заявил генпрокурор Игорь Краснов.По его словам, Генпрокуратура потребовала избрать парламентарию запрет определенных действий в качестве меры пресечения из-за того, что он может оказать давление на свидетелей."Мера пресечения, которую мы испрашиваем, достаточно обоснована, потому что Валерий Федорович прекрасно знаком с этими лицами, с которыми он там находился и, безусловно, может оказать воздействие (на них. — Прим. ред.)", — подчеркнул Краснов.В конце октября Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам депутат, зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил забрать. Против парламентария хотят возбудить уголовное дело о незаконной охоте, но сделать это пока можно только по факту из-за его особого статуса. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить — и санкция составит уже до пяти лет.На прошлой неделе парламентарий опубликовал видео с признанием, где подробно рассказал об инциденте: он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, куда приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". По словам политика, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное.Позже Рашкин отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.Комиссия Госдумы по мандатным вопросам 22 ноября рекомендовала депутатам дать согласие на лишение его неприкосновенности.

https://ria.ru/20211125/rashkin-1760727174.html

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саратовская область

россия

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"Я стал жертвой стечения обстоятельств" – Рашкин об убийстве лося под Саратовом Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, признался в убийстве лося. Депутат Госдумы от КПРФ опубликовал в YouTube видео, где подробно рассказал об инциденте. Он заявил, что был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве под Саратовом, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". 2021-11-25T14:46 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, валерий рашкин, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, дело о незаконной охоте с участием рашкина, саратовская область, госдума рф, россия