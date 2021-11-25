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Генпрокурор заявил об отсутствии политической подоплеки в деле Рашкина
Генпрокурор заявил об отсутствии политической подоплеки в деле Рашкина - РИА Новости, 25.11.2021
Генпрокурор заявил об отсутствии политической подоплеки в деле Рашкина
Никакой политики в деле депутата от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося, нет, заявил генпрокурор Игорь Краснов. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:46
2021-11-25T15:39
происшествия
валерий рашкин
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
дело о незаконной охоте с участием рашкина
саратовская область
госдума рф
россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Никакой политики в деле депутата от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося, нет, заявил генпрокурор Игорь Краснов.По его словам, Генпрокуратура потребовала избрать парламентарию запрет определенных действий в качестве меры пресечения из-за того, что он может оказать давление на свидетелей."Мера пресечения, которую мы испрашиваем, достаточно обоснована, потому что Валерий Федорович прекрасно знаком с этими лицами, с которыми он там находился и, безусловно, может оказать воздействие (на них. — Прим. ред.)", — подчеркнул Краснов.В конце октября Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам депутат, зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил забрать. Против парламентария хотят возбудить уголовное дело о незаконной охоте, но сделать это пока можно только по факту из-за его особого статуса. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить — и санкция составит уже до пяти лет.На прошлой неделе парламентарий опубликовал видео с признанием, где подробно рассказал об инциденте: он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, куда приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". По словам политика, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное.Позже Рашкин отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.Комиссия Госдумы по мандатным вопросам 22 ноября рекомендовала депутатам дать согласие на лишение его неприкосновенности.
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"Я стал жертвой стечения обстоятельств" – Рашкин об убийстве лося под Саратовом
Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, признался в убийстве лося. Депутат Госдумы от КПРФ опубликовал в YouTube видео, где подробно рассказал об инциденте. Он заявил, что был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве под Саратовом, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться".
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происшествия, валерий рашкин, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, дело о незаконной охоте с участием рашкина, саратовская область, госдума рф, россия
14:46 25.11.2021 (обновлено: 15:39 25.11.2021)
 
Генпрокурор заявил об отсутствии политической подоплеки в деле Рашкина

Генпрокурор Краснов заявил об отсутствии политической подоплеки в деле депутата Рашкина

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВалерий Рашкин
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Никакой политики в деле депутата от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося, нет, заявил генпрокурор Игорь Краснов.
"Ни о какой политической подоплеке здесь речи быть не может", — сказал он, выступая в Госдуме.
По его словам, Генпрокуратура потребовала избрать парламентарию запрет определенных действий в качестве меры пресечения из-за того, что он может оказать давление на свидетелей.
"Мера пресечения, которую мы испрашиваем, достаточно обоснована, потому что Валерий Федорович прекрасно знаком с этими лицами, с которыми он там находился и, безусловно, может оказать воздействие (на них. — Прим. ред.)", — подчеркнул Краснов.
В конце октября Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам депутат, зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил забрать. Против парламентария хотят возбудить уголовное дело о незаконной охоте, но сделать это пока можно только по факту из-за его особого статуса.
В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить — и санкция составит уже до пяти лет.
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 15:27
Рашкин назвал скандал вокруг его дела несоразмерным проступку
На прошлой неделе парламентарий опубликовал видео с признанием, где подробно рассказал об инциденте: он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, куда приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". По словам политика, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное.
Позже Рашкин отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам 22 ноября рекомендовала депутатам дать согласие на лишение его неприкосновенности.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 12:02
В Госдуме призвали проверить дело Рашкина на отягчающие обстоятельства
 
ПроисшествияВалерий РашкинГенеральная прокуратура РФИгорь КрасновДело о незаконной охоте с участием РашкинаСаратовская областьГосдума РФРоссия
 
 
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