Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/rashkin-1760713732.html
Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту, заявил генпрокурор
Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту, заявил генпрокурор - РИА Новости, 25.11.2021
Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту, заявил генпрокурор
Депутат Валерий Рашкин, будучи охотником с более чем 20-летним стажем, сознательно пошел на незаконную охоту, заявил на заседании Госдумы генпрокурор России... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:23
2021-11-25T15:06
происшествия
саратовская область
валерий рашкин
госдума рф
игорь краснов
дело о незаконной охоте с участием рашкина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756864154_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b6c5596f2c7484262de33ee0991a3f62.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Валерий Рашкин, будучи охотником с более чем 20-летним стажем, сознательно пошел на незаконную охоту, заявил на заседании Госдумы генпрокурор России Игорь Краснов.По его словам, политик состоит в Саратовском областном обществе охотников и рыболовов с 1999 года и не мог не знать о необходимости получения разрешения на добычу животных и приобретения путевки у охотхозяйства, но ничего из этого сделано не было.Прокурор добавил, что при задержании парламентарий пытался ввести сотрудников органов правопорядка в заблуждение.Двадцать девятого октября Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам депутат, зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от автомобиля инспекторы обнаружили шкуру и другие части животного.Против парламентария хотят возбудить уголовное дело о незаконной охоте, но сделать это пока можно только по факту из-за особого статуса Рашкина. В КПРФ считают, что в лишении неприкосновенности необходимости нет.В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить и санкция составит уже до пяти лет.На прошлой неделе Рашкин опубликовал видео с признанием, где подробно рассказал об инциденте: он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". По словам депутата, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное.В ролике он также утверждает, что заявления о случайном обнаружении туши животного были первой реакцией, вызванной опасениями за себя и друга. Саму ситуацию он считает провокацией.В понедельник депутат отметил, что морально считает себя виновным, готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы полностью компенсировать материальный и биологический урон.
https://ria.ru/20211125/rashkin-1760677519.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Комментарий депутата Госдумы Рашкина после задержания нетрезвым с тушей лося в багажнике
В саратовской полиции сообщают, что прибывшие сегодня ночью на место после сообщений о выстрелах правоохранители нашли там машину под управлением мужчины 1955 года рождения. В машине были фрагменты туши лося, топор и 2 ножа со следами крови. Водитель пояснил, что они вместе с находившимся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного лося и решили ее разделать. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался - был составлен административный протокол (статья 12.26 КоАП). Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба (пункта "а" части 1 уголовной статьи 258, до 2 лет колонии
2021-11-25T14:23
true
PT2M26S
"Я стал жертвой стечения обстоятельств" – Рашкин об убийстве лося под Саратовом
Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, признался в убийстве лося. Депутат Госдумы от КПРФ опубликовал в YouTube видео, где подробно рассказал об инциденте. Он заявил, что был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве под Саратовом, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться".
2021-11-25T14:23
true
PT1M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756864154_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0109ddba761300a0df0daf4efba4d4f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, саратовская область, валерий рашкин, госдума рф, игорь краснов, дело о незаконной охоте с участием рашкина
14:23 25.11.2021 (обновлено: 15:06 25.11.2021)
 
Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту, заявил генпрокурор

Генпрокурор Краснов: Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту и хотел обмануть полицию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Валерий Рашкин, будучи охотником с более чем 20-летним стажем, сознательно пошел на незаконную охоту, заявил на заседании Госдумы генпрокурор России Игорь Краснов.
По его словам, политик состоит в Саратовском областном обществе охотников и рыболовов с 1999 года и не мог не знать о необходимости получения разрешения на добычу животных и приобретения путевки у охотхозяйства, но ничего из этого сделано не было.
Прокурор добавил, что при задержании парламентарий пытался ввести сотрудников органов правопорядка в заблуждение.

"Благодаря СМИ этот, без преувеличения, позор стал общеизвестным. Тем более что на сегодня Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию. Хотя и не оставил надежду избежать ответственности", — подчеркнул глава ведомства.

Двадцать девятого октября Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам депутат, зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от автомобиля инспекторы обнаружили шкуру и другие части животного.
Против парламентария хотят возбудить уголовное дело о незаконной охоте, но сделать это пока можно только по факту из-за особого статуса Рашкина. В КПРФ считают, что в лишении неприкосновенности необходимости нет.
В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить и санкция составит уже до пяти лет.
На прошлой неделе Рашкин опубликовал видео с признанием, где подробно рассказал об инциденте: он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". По словам депутата, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное.
В ролике он также утверждает, что заявления о случайном обнаружении туши животного были первой реакцией, вызванной опасениями за себя и друга. Саму ситуацию он считает провокацией.
В понедельник депутат отметил, что морально считает себя виновным, готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы полностью компенсировать материальный и биологический урон.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 12:02
В Госдуме призвали проверить дело Рашкина на отягчающие обстоятельства
 
ПроисшествияСаратовская областьВалерий РашкинГосдума РФИгорь КрасновДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
Лента новостейМолния
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск