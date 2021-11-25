https://ria.ru/20211125/rashkin-1760713732.html

Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту, заявил генпрокурор

Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту, заявил генпрокурор - РИА Новости, 25.11.2021

Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту, заявил генпрокурор

Депутат Валерий Рашкин, будучи охотником с более чем 20-летним стажем, сознательно пошел на незаконную охоту, заявил на заседании Госдумы генпрокурор России... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:23

2021-11-25T14:23

2021-11-25T15:06

происшествия

саратовская область

валерий рашкин

госдума рф

игорь краснов

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Валерий Рашкин, будучи охотником с более чем 20-летним стажем, сознательно пошел на незаконную охоту, заявил на заседании Госдумы генпрокурор России Игорь Краснов.По его словам, политик состоит в Саратовском областном обществе охотников и рыболовов с 1999 года и не мог не знать о необходимости получения разрешения на добычу животных и приобретения путевки у охотхозяйства, но ничего из этого сделано не было.Прокурор добавил, что при задержании парламентарий пытался ввести сотрудников органов правопорядка в заблуждение.Двадцать девятого октября Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам депутат, зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от автомобиля инспекторы обнаружили шкуру и другие части животного.Против парламентария хотят возбудить уголовное дело о незаконной охоте, но сделать это пока можно только по факту из-за особого статуса Рашкина. В КПРФ считают, что в лишении неприкосновенности необходимости нет.В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить и санкция составит уже до пяти лет.На прошлой неделе Рашкин опубликовал видео с признанием, где подробно рассказал об инциденте: он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". По словам депутата, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное.В ролике он также утверждает, что заявления о случайном обнаружении туши животного были первой реакцией, вызванной опасениями за себя и друга. Саму ситуацию он считает провокацией.В понедельник депутат отметил, что морально считает себя виновным, готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы полностью компенсировать материальный и биологический урон.

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саратовская область

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Комментарий депутата Госдумы Рашкина после задержания нетрезвым с тушей лося в багажнике В саратовской полиции сообщают, что прибывшие сегодня ночью на место после сообщений о выстрелах правоохранители нашли там машину под управлением мужчины 1955 года рождения. В машине были фрагменты туши лося, топор и 2 ножа со следами крови. Водитель пояснил, что они вместе с находившимся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного лося и решили ее разделать. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался - был составлен административный протокол (статья 12.26 КоАП). Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба (пункта "а" части 1 уголовной статьи 258, до 2 лет колонии 2021-11-25T14:23 true PT2M26S

"Я стал жертвой стечения обстоятельств" – Рашкин об убийстве лося под Саратовом Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, признался в убийстве лося. Депутат Госдумы от КПРФ опубликовал в YouTube видео, где подробно рассказал об инциденте. Он заявил, что был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве под Саратовом, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". 2021-11-25T14:23 true PT1M26S

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происшествия, саратовская область, валерий рашкин, госдума рф, игорь краснов, дело о незаконной охоте с участием рашкина