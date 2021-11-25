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Власти Петербурга отложили ввод QR-кодов для посещения общепита и ТЦ
Власти Петербурга отложили ввод QR-кодов для посещения общепита и ТЦ - РИА Новости, 25.11.2021
Власти Петербурга отложили ввод QR-кодов для посещения общепита и ТЦ
В Санкт-Петербурге перенесли введение QR-кодов для доступа в рестораны и торговые центры. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:02
2021-11-25T22:19
распространение коронавируса
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге перенесли введение QR-кодов для доступа в рестораны и торговые центры. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов."Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод", — говорится в сообщении пресс-службы.Также с 27 декабря заселиться в гостиницы можно будет только по QR-коду. При этом тем, кто предоставил отрицательный ПЦР-тест, необходимо будет каждые 72 часа предъявлять его заново.Кроме того, исполнительным органам дали поручение подготовить предложения о дополнительных ограничениях из-за COVID-19, которые могут коснуться объектов развлечения и досуга, общественного питания и розничной торговли.Беглов объяснил решение тем, что в городе улучшилась эпидемиологическая ситуация. "Большое количество жителей нашего города приняли решение вакцинироваться. Мы достигли рекорда в 39 тысяч (инъекций) в сутки... Сейчас идет снижение заболеваемости. В этих условиях мы посчитали возможным дать возможность петербуржцам, во-первых, привиться и, во-вторых, сделать покупки к новогодним праздникам", — сказал он вTelegram-аккаунте Телеканала "78".В городе с 1 ноября ввели вход по QR-кодам на массовые мероприятия численностью более 40 человек, а с 15 ноября — в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, в музеи и на выставки, а также на церемонии торжественной регистрации брака. Также коды нужны для размещения в домах отдыха.Эти требования не распространяются на магазины с товарами первой необходимости.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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санкт-петербург, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, новости - туризм
18:02 25.11.2021 (обновлено: 22:19 25.11.2021)
 
Власти Петербурга отложили ввод QR-кодов для посещения общепита и ТЦ

Власти Петербурга перенесли с 1 на 27 декабря ввод QR-кодов для посещения общепита и ТЦ

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код перед входом в Государственный музей "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге
Посетитель предъявляет QR-код перед входом в Государственный музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге перенесли введение QR-кодов для доступа в рестораны и торговые центры. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
"Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод", — говорится в сообщении пресс-службы.
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Также с 27 декабря заселиться в гостиницы можно будет только по QR-коду. При этом тем, кто предоставил отрицательный ПЦР-тест, необходимо будет каждые 72 часа предъявлять его заново.
Кроме того, исполнительным органам дали поручение подготовить предложения о дополнительных ограничениях из-за COVID-19, которые могут коснуться объектов развлечения и досуга, общественного питания и розничной торговли.
Беглов объяснил решение тем, что в городе улучшилась эпидемиологическая ситуация.
"Большое количество жителей нашего города приняли решение вакцинироваться. Мы достигли рекорда в 39 тысяч (инъекций) в сутки... Сейчас идет снижение заболеваемости. В этих условиях мы посчитали возможным дать возможность петербуржцам, во-первых, привиться и, во-вторых, сделать покупки к новогодним праздникам", — сказал он вTelegram-аккаунте Телеканала "78".
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Эти требования не распространяются на магазины с товарами первой необходимости.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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