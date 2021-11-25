https://ria.ru/20211125/qr-kod-1760702571.html
Парламент Ингушетии поддержал закон о QR-кодах в общественных местах
Парламент Ингушетии поддержал закон о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 25.11.2021
Парламент Ингушетии поддержал закон о QR-кодах в общественных местах
Депутаты народного собрания Ингушетии поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:41
2021-11-25T13:41
2021-11-25T13:41
распространение коронавируса
общество
вакцинация
республика ингушетия
госдума рф
здоровье - общество
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b26e6aa772e72aed8e86d08f1cfd8af.jpg
НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, сообщили РИА Новости в региональном парламенте."Депутаты на заседании в четверг поддержали законодательную инициативу правительства Российской Федерации по внесению в Госдуму проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - сказал собеседник агентства.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
республика ингушетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558643_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_2e3b6e888c3f95555e6f4c158f518a75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вакцинация, республика ингушетия, госдума рф, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, qr-код
Парламент Ингушетии поддержал закон о QR-кодах в общественных местах
Парламент Ингушетии поддержал закон о QR-кодах в общественных местах и на транспорте