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Парламент Ингушетии поддержал закон о QR-кодах в общественных местах

Парламент Ингушетии поддержал закон о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 25.11.2021

Парламент Ингушетии поддержал закон о QR-кодах в общественных местах

Депутаты народного собрания Ингушетии поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:41

2021-11-25T13:41

2021-11-25T13:41

распространение коронавируса

общество

вакцинация

республика ингушетия

госдума рф

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, сообщили РИА Новости в региональном парламенте."Депутаты на заседании в четверг поддержали законодательную инициативу правительства Российской Федерации по внесению в Госдуму проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - сказал собеседник агентства.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

республика ингушетия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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