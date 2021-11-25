Брянские депутаты поддержали законопроекты о QR-кодах
Брянские депутаты поддержали законопроекты о QR-кодах в общественных местах и транспорте
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
БРЯНСК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Брянской областной Думы поддержали федеральные законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, следует из трансляции на сайте регионального заксобрания.
Накануне заседания около здания областной думы собралось около полутора десятка активистов, выступающих против введения QR-кодов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил активистам прежде чем протестовать, посетить госпитали, где проходят лечение больные коронавирусом.
В ходе сессии представители фракции КПРФ регионального парламента также высказались против поддержки законопроектов, которые, по их мнению, ущемляют права отдельных групп населения, в частности тех людей, которые переболели бессимптомно и имеют естественный иммунитет. "Они не могут сейчас проходить в организации и учреждения, у них нет ни QR-кодов, ни медотводов, никто не будет оплачивать им проведение ПЦР-тестов каждые три дня", - сказал депутат облдумы от КПРФ Константин Павлов.
Представители "Справедливой России", ЕР и ЛДПР высказались в поддержку законопроекта.
Губернатор Брянской области также отметил, что на кону жизни людей и напомнил о том, что регионе жертвами коронавируса стали уже более двух тысяч человек. "В четвертую волну более 170 человек у нас на ИВЛ, в реанимации, и будет пятая волна, пока мы не привьемся. У нас сегодня свобода - ты можешь прививаться, ты можешь не прививаться. Но если ты не привит - сиди дома, это твое право быть непривитым, но если ты выходишь на любые мероприятия, будь добр иметь ПЦР-тест", - сказал Богомаз.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.