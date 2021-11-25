Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/qr-kod-1760697539.html
Брянские депутаты поддержали законопроекты о QR-кодах
Брянские депутаты поддержали законопроекты о QR-кодах - РИА Новости, 25.11.2021
Брянские депутаты поддержали законопроекты о QR-кодах
Депутаты Брянской областной Думы поддержали федеральные законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, следует из трансляции на... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:28
2021-11-25T13:28
распространение коронавируса
общество
брянская область
госдума рф
лдпр
здоровье - общество
коронавирусы
александр богомаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e613d76371c045a9e456a4e8c721978e.jpg
БРЯНСК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Брянской областной Думы поддержали федеральные законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, следует из трансляции на сайте регионального заксобрания.Законопроекты были рассмотрены в числе других проектов федеральных законов, поступивших из Госдумы РФ и получили одобрение: 47 голосов "за", три - "против".Накануне заседания около здания областной думы собралось около полутора десятка активистов, выступающих против введения QR-кодов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил активистам прежде чем протестовать, посетить госпитали, где проходят лечение больные коронавирусом.В ходе сессии представители фракции КПРФ регионального парламента также высказались против поддержки законопроектов, которые, по их мнению, ущемляют права отдельных групп населения, в частности тех людей, которые переболели бессимптомно и имеют естественный иммунитет. "Они не могут сейчас проходить в организации и учреждения, у них нет ни QR-кодов, ни медотводов, никто не будет оплачивать им проведение ПЦР-тестов каждые три дня", - сказал депутат облдумы от КПРФ Константин Павлов.Представители "Справедливой России", ЕР и ЛДПР высказались в поддержку законопроекта.Губернатор Брянской области также отметил, что на кону жизни людей и напомнил о том, что регионе жертвами коронавируса стали уже более двух тысяч человек. "В четвертую волну более 170 человек у нас на ИВЛ, в реанимации, и будет пятая волна, пока мы не привьемся. У нас сегодня свобода - ты можешь прививаться, ты можешь не прививаться. Но если ты не привит - сиди дома, это твое право быть непривитым, но если ты выходишь на любые мероприятия, будь добр иметь ПЦР-тест", - сказал Богомаз.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
https://ria.ru/20211125/qr-kod-1760682540.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d24aefd2a980f511a73b8a8955354927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, брянская область, госдума рф, лдпр, здоровье - общество, коронавирусы, александр богомаз, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:28 25.11.2021
 
Брянские депутаты поддержали законопроекты о QR-кодах

Брянские депутаты поддержали законопроекты о QR-кодах в общественных местах и транспорте

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Брянской областной Думы поддержали федеральные законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, следует из трансляции на сайте регионального заксобрания.
Законопроекты были рассмотрены в числе других проектов федеральных законов, поступивших из Госдумы РФ и получили одобрение: 47 голосов "за", три - "против".
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
Посмотреть
Накануне заседания около здания областной думы собралось около полутора десятка активистов, выступающих против введения QR-кодов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил активистам прежде чем протестовать, посетить госпитали, где проходят лечение больные коронавирусом.
В ходе сессии представители фракции КПРФ регионального парламента также высказались против поддержки законопроектов, которые, по их мнению, ущемляют права отдельных групп населения, в частности тех людей, которые переболели бессимптомно и имеют естественный иммунитет. "Они не могут сейчас проходить в организации и учреждения, у них нет ни QR-кодов, ни медотводов, никто не будет оплачивать им проведение ПЦР-тестов каждые три дня", - сказал депутат облдумы от КПРФ Константин Павлов.
Представители "Справедливой России", ЕР и ЛДПР высказались в поддержку законопроекта.
Губернатор Брянской области также отметил, что на кону жизни людей и напомнил о том, что регионе жертвами коронавируса стали уже более двух тысяч человек. "В четвертую волну более 170 человек у нас на ИВЛ, в реанимации, и будет пятая волна, пока мы не привьемся. У нас сегодня свобода - ты можешь прививаться, ты можешь не прививаться. Но если ты не привит - сиди дома, это твое право быть непривитым, но если ты выходишь на любые мероприятия, будь добр иметь ПЦР-тест", - сказал Богомаз.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
12:28Распространение коронавируса
Нижегородские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах
 
Распространение коронавирусаОбществоБрянская областьГосдума РФЛДПРЗдоровье - ОбществоКоронавирусыАлександр БогомазРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
Лента новостейМолния
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск