https://ria.ru/20211125/qr-kod-1760697539.html

Брянские депутаты поддержали законопроекты о QR-кодах

Брянские депутаты поддержали законопроекты о QR-кодах - РИА Новости, 25.11.2021

Брянские депутаты поддержали законопроекты о QR-кодах

Депутаты Брянской областной Думы поддержали федеральные законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, следует из трансляции на... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:28

2021-11-25T13:28

2021-11-25T13:28

распространение коронавируса

общество

брянская область

госдума рф

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здоровье - общество

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александр богомаз

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БРЯНСК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Брянской областной Думы поддержали федеральные законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, следует из трансляции на сайте регионального заксобрания.Законопроекты были рассмотрены в числе других проектов федеральных законов, поступивших из Госдумы РФ и получили одобрение: 47 голосов "за", три - "против".Накануне заседания около здания областной думы собралось около полутора десятка активистов, выступающих против введения QR-кодов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил активистам прежде чем протестовать, посетить госпитали, где проходят лечение больные коронавирусом.В ходе сессии представители фракции КПРФ регионального парламента также высказались против поддержки законопроектов, которые, по их мнению, ущемляют права отдельных групп населения, в частности тех людей, которые переболели бессимптомно и имеют естественный иммунитет. "Они не могут сейчас проходить в организации и учреждения, у них нет ни QR-кодов, ни медотводов, никто не будет оплачивать им проведение ПЦР-тестов каждые три дня", - сказал депутат облдумы от КПРФ Константин Павлов.Представители "Справедливой России", ЕР и ЛДПР высказались в поддержку законопроекта.Губернатор Брянской области также отметил, что на кону жизни людей и напомнил о том, что регионе жертвами коронавируса стали уже более двух тысяч человек. "В четвертую волну более 170 человек у нас на ИВЛ, в реанимации, и будет пятая волна, пока мы не привьемся. У нас сегодня свобода - ты можешь прививаться, ты можешь не прививаться. Но если ты не привит - сиди дома, это твое право быть непривитым, но если ты выходишь на любые мероприятия, будь добр иметь ПЦР-тест", - сказал Богомаз.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

https://ria.ru/20211125/qr-kod-1760682540.html

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общество, брянская область, госдума рф, лдпр, здоровье - общество, коронавирусы, александр богомаз, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19