Нижегородские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах
Нижегородские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области в четверг поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
"Сорок два человека поддержали законопроект, 7 высказались против, 1 воздержался. Решение принято", - заявил председатель регионального парламента Евгений Люлин.
Он отметил, что депутаты подготовили более 15 пунктов различных предложений к этому законопроекту.
Руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании региона Владислав Егоров в ходе обсуждения предложил дать отрицательный отзыв на предлагаемый проект федерального закона, так как считает его "противоречащим Конституции". Член регионального парламента, руководитель аппарата регионального отделения партии "Справедливая Россия" Татьяна Гриневич также отметила, что фракция "Справедливая Россия – За правду" выступит против проекта закона, подчеркнув, что не видит смысла "делить людей на вакцинированных и не вакцинированных", а также что "прививаться необходимо, заставлять – недопустимо".
В свою очередь, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов отметил, что "никто не говорит про сегрегацию, все говорят, что нужно защитить тех, кто привиться не может – например, из-за медицинских противопоказаний или детского возраста".
Председатель законодательного собрания региона отметил, что QR-коды действуют на территории Нижегородской области уже давно и каждый сам делает свой выбор – получить QR-код, благодаря чему расширяются возможности, или не получать его и жить с ограничениями.