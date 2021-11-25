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Пермские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Пермские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 25.11.2021

Пермские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Пермского края поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:05

2021-11-25T12:05

2021-11-25T12:05

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ПЕРМЬ, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Пермского края поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах.Депутаты краевого парламента в четверг на очередном заседании рассмотрели проект федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. При этом до 1 февраля 2022 года можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест. Инициатива об изменениях была направлена ранее ГД в региональные заксобрания."Проект постановления подготовлен профильным комитетом, просим поддержать. Система Минздрава готова нашим жителям предоставить пакет услуг, рисков мы не видим. Предложенный порядок обеспечивает равные возможности для посещения общественных мест и публичных мероприятий для тех, у кого есть прививка, официальный медотвод, свидетельство о перенесенной болезни", - сказал на пленарном заседании председатель социального комитета Сергей Ветошкин.При голосовании депутаты поддержали федеральную инициативу о QR-кодах.При этом руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников отметил, что регионы уже воспользовались правом по введению QR-кодов, а новый проект, рассматриваемый на федеральном уровне, по его мнению, повторно "будоражит" жителей. Политик подчеркнул, что фракция ЛДПР воздерживается от голосования.Глава фракции КПРФ Ксения Айтакова сказала, что поддерживает вакцинацию, но имеет иную позицию по вопросу о введении QR-кодов. "QR-коды — это не про здоровье, а про ограничение человека в перемещении… Если заставлять делать что-то принудительно, это вызывает больше агрессии и недоверия. Думаю, что нужно сосредоточиться на мероприятиях по профилактике здоровья", - пояснила она. Данную позицию разделила и руководитель фракции "Справедливая Россия" Вероника Куликова. Депутат от КПРФ Михаил Поздеев добавил, что парламентариям поступило от жителей большое количество жалоб на инициативу.

https://ria.ru/20211124/gosduma-1760504045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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