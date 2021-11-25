Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/qr-kod-1760678270.html
Пермские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
Пермские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 25.11.2021
Пермские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
Депутаты Пермского края поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:05
2021-11-25T12:05
распространение коронавируса
общество
пермский край
госдума рф
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf7810ce0afc6db08c7ca6684cce21a9.jpg
ПЕРМЬ, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Пермского края поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах.Депутаты краевого парламента в четверг на очередном заседании рассмотрели проект федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. При этом до 1 февраля 2022 года можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест. Инициатива об изменениях была направлена ранее ГД в региональные заксобрания."Проект постановления подготовлен профильным комитетом, просим поддержать. Система Минздрава готова нашим жителям предоставить пакет услуг, рисков мы не видим. Предложенный порядок обеспечивает равные возможности для посещения общественных мест и публичных мероприятий для тех, у кого есть прививка, официальный медотвод, свидетельство о перенесенной болезни", - сказал на пленарном заседании председатель социального комитета Сергей Ветошкин.При голосовании депутаты поддержали федеральную инициативу о QR-кодах.При этом руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников отметил, что регионы уже воспользовались правом по введению QR-кодов, а новый проект, рассматриваемый на федеральном уровне, по его мнению, повторно "будоражит" жителей. Политик подчеркнул, что фракция ЛДПР воздерживается от голосования.Глава фракции КПРФ Ксения Айтакова сказала, что поддерживает вакцинацию, но имеет иную позицию по вопросу о введении QR-кодов. "QR-коды — это не про здоровье, а про ограничение человека в перемещении… Если заставлять делать что-то принудительно, это вызывает больше агрессии и недоверия. Думаю, что нужно сосредоточиться на мероприятиях по профилактике здоровья", - пояснила она. Данную позицию разделила и руководитель фракции "Справедливая Россия" Вероника Куликова. Депутат от КПРФ Михаил Поздеев добавил, что парламентариям поступило от жителей большое количество жалоб на инициативу.
https://ria.ru/20211124/gosduma-1760504045.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_3d6aa2c292b4e5e9b6f2b571c7bf6fe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, пермский край, госдума рф, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
12:05 25.11.2021
 
Пермские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Пермские депутаты поддержали проект о введении QR-кодов в общественных местах и транспорте

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Пермского края поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах.
Депутаты краевого парламента в четверг на очередном заседании рассмотрели проект федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. При этом до 1 февраля 2022 года можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест. Инициатива об изменениях была направлена ранее ГД в региональные заксобрания.
Сотрудница МФЦ проверяет документы у женщины для выдачи ей распечатанного бумажного QR-кода в многофункциональном центре госуслуг Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 13:17
В Госдуме прокомментировали планы по рассмотрению законопроекта о QR-кодах
"Проект постановления подготовлен профильным комитетом, просим поддержать. Система Минздрава готова нашим жителям предоставить пакет услуг, рисков мы не видим. Предложенный порядок обеспечивает равные возможности для посещения общественных мест и публичных мероприятий для тех, у кого есть прививка, официальный медотвод, свидетельство о перенесенной болезни", - сказал на пленарном заседании председатель социального комитета Сергей Ветошкин.
При голосовании депутаты поддержали федеральную инициативу о QR-кодах.
При этом руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников отметил, что регионы уже воспользовались правом по введению QR-кодов, а новый проект, рассматриваемый на федеральном уровне, по его мнению, повторно "будоражит" жителей. Политик подчеркнул, что фракция ЛДПР воздерживается от голосования.
Глава фракции КПРФ Ксения Айтакова сказала, что поддерживает вакцинацию, но имеет иную позицию по вопросу о введении QR-кодов. "QR-коды — это не про здоровье, а про ограничение человека в перемещении… Если заставлять делать что-то принудительно, это вызывает больше агрессии и недоверия. Думаю, что нужно сосредоточиться на мероприятиях по профилактике здоровья", - пояснила она. Данную позицию разделила и руководитель фракции "Справедливая Россия" Вероника Куликова. Депутат от КПРФ Михаил Поздеев добавил, что парламентариям поступило от жителей большое количество жалоб на инициативу.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоПермский крайГосдума РФЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
Лента новостейМолния
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск