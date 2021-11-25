https://ria.ru/20211125/putin-1760728750.html
Путин пожелал Вучичу успехов на выборах весной
Путин пожелал Вучичу успехов на выборах весной - РИА Новости, 25.11.2021
Путин пожелал Вучичу успехов на выборах весной
Президент России Владимир Путин пожелал сербскому лидеру Александру Вучичу успехов на выборах весной. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:33
2021-11-25T15:33
2021-11-25T15:40
в мире
сербия
владимир путин
александр вучич
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СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал сербскому лидеру Александру Вучичу успехов на выборах весной."У вас скоро, весной, в апреле, выборы. Я хочу выразить вам слова благодарности за личное внимание, которое вы уделяете развитию российско-сербских отношений. Надеюсь, что избиратели в Сербии тоже это оценят, и я желаю вам успехов на этих выборах", - сказал он на встрече с Вучичем.В Сербии в апреле 2022 года ожидаются парламентские и президентские выборы.
https://ria.ru/20211125/serbiya-1760424289.html
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в мире, сербия, владимир путин, александр вучич
15:33 25.11.2021 (обновлено: 15:40 25.11.2021)
Путин пожелал Вучичу успехов на выборах весной
Президент Путин пожелал сербскому лидеру Вучичу успехов на выборах в апреле 2022 года