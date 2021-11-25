https://ria.ru/20211125/putin-1760725434.html
Путин прокомментировал позицию России по Косово на встрече с Вучичем
Путин прокомментировал позицию России по Косово на встрече с Вучичем - РИА Новости, 25.11.2021
Путин прокомментировал позицию России по Косово на встрече с Вучичем
Позиция России по Косово не подвержена текущей политической конъюнктуре, надеемся, что урегулирование будет отвечать интересам всех людей, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:17
2021-11-25T15:17
2021-11-25T15:41
косово
россия
сербия
владимир путин
александр вучич
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СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Позиция России по Косово не подвержена текущей политической конъюнктуре, надеемся, что урегулирование будет отвечать интересам всех людей, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы знаете, что наша позиция носит принципиальный характер, она не подвержена текущей политической конъюнктуре. Мы поддерживаем вашу позицию по косовскому урегулированию, и надеюсь, что ситуация в конечном итоге сложится таким образом, что будет отвечать интересам всех людей, которые проживают там", - сказал Путин на встрече с сербским лидером Александром Вучичем.
https://ria.ru/20211125/serbiya-1760595000.html
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косово, россия, сербия, владимир путин, александр вучич
15:17 25.11.2021 (обновлено: 15:41 25.11.2021)
Путин прокомментировал позицию России по Косово на встрече с Вучичем
Президент Путин: позиция России по Косово не зависит от политической конъюнктуры