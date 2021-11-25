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Путин надеется договориться с Вучичем о поставках газа в Сербию
Путин надеется договориться с Вучичем о поставках газа в Сербию - РИА Новости, 25.11.2021
Путин надеется договориться с Вучичем о поставках газа в Сербию
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с сербским лидером Александром Вучичем сообщил, что страны договорятся о новом контракте на поставки природного РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:11
2021-11-25T15:11
2021-11-25T15:22
сербия
владимир путин
александр вучич
экономика
цены на нефть
россия
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СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с сербским лидером Александром Вучичем сообщил, что страны договорятся о новом контракте на поставки природного газа из России и найдут приемлемое решение."Знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят, связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца. Но, во всяком случае, найдем такое решение, которое будет безусловно приемлемо для наших сербских друзей", - сказал Путин.
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сербия, владимир путин, александр вучич, экономика, цены на нефть, россия
15:11 25.11.2021 (обновлено: 15:22 25.11.2021)
Путин надеется договориться с Вучичем о поставках газа в Сербию
Президенты Путин и Вучич намерены договориться о новом контракте на поставки газа в Сербию