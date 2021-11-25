https://ria.ru/20211125/putin-1760723251.html

Путин надеется договориться с Вучичем о поставках газа в Сербию

Путин надеется договориться с Вучичем о поставках газа в Сербию - РИА Новости, 25.11.2021

Путин надеется договориться с Вучичем о поставках газа в Сербию

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с сербским лидером Александром Вучичем сообщил, что страны договорятся о новом контракте на поставки природного РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:11

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сербия

владимир путин

александр вучич

экономика

цены на нефть

россия

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СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с сербским лидером Александром Вучичем сообщил, что страны договорятся о новом контракте на поставки природного газа из России и найдут приемлемое решение."Знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят, связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца. Но, во всяком случае, найдем такое решение, которое будет безусловно приемлемо для наших сербских друзей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211125/covid-19-1760724950.html

сербия

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сербия, владимир путин, александр вучич, экономика, цены на нефть, россия