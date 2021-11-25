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https://ria.ru/20211125/putin-1760679993.html
Песков прокомментировал отношение Путина к непопулярным мерам по COVID-19
Песков прокомментировал отношение Путина к непопулярным мерам по COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021
Песков прокомментировал отношение Путина к непопулярным мерам по COVID-19
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя готовность главы государства к непопулярным мерам по COVID-19, отметил, что Владимир Путин в принятии... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:17
2021-11-25T16:16
распространение коронавируса
общество
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя готовность главы государства к непопулярным мерам по COVID-19, отметил, что Владимир Путин в принятии решений — сторонник сбалансированности.Представитель Кремля напомнил, что когда нужно было действовать решительно на благо людей и страны, российский лидер никогда не уходил от ответственности и брал ее на себя. При этом он подчеркнул, что Путин всегда предпочитает продуманные действия.Двенадцатого ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второму документу, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период, позволяющий предъявлять отрицательный ПЦР-тест.На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты направили для сбора отзывов и предложений в регионы, Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, число привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус в россии
12:17 25.11.2021 (обновлено: 16:16 25.11.2021)
 
Песков прокомментировал отношение Путина к непопулярным мерам по COVID-19

Пресс-секретарь Песков о непопулярных мерах по COVID: Путин стремится к сбалансированности

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя готовность главы государства к непопулярным мерам по COVID-19, отметил, что Владимир Путин в принятии решений — сторонник сбалансированности.
Представитель Кремля напомнил, что когда нужно было действовать решительно на благо людей и страны, российский лидер никогда не уходил от ответственности и брал ее на себя. При этом он подчеркнул, что Путин всегда предпочитает продуманные действия.

"Но одновременно с этим все-таки, конечно, мы должны отдавать отчет в том, что имеем дело с беспрецедентной ситуацией: пандемия, смертность, продолжающиеся волны. И основная задача — сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, конечно, диктует необходимость целого ряда мер", — добавил Песков.

Двенадцатого ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второму документу, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период, позволяющий предъявлять отрицательный ПЦР-тест.
На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты направили для сбора отзывов и предложений в регионы, Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, число привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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