12:17 25.11.2021 (обновлено: 16:16 25.11.2021)
Песков прокомментировал отношение Путина к непопулярным мерам по COVID-19
Пресс-секретарь Песков о непопулярных мерах по COVID: Путин стремится к сбалансированности
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя готовность главы государства к непопулярным мерам по COVID-19, отметил, что Владимир Путин в принятии решений — сторонник сбалансированности.
Представитель Кремля напомнил, что когда нужно было действовать решительно на благо людей и страны, российский лидер никогда не уходил от ответственности и брал ее на себя. При этом он подчеркнул, что Путин всегда предпочитает продуманные действия.
"Но одновременно с этим все-таки, конечно, мы должны отдавать отчет в том, что имеем дело с беспрецедентной ситуацией: пандемия, смертность, продолжающиеся волны. И основная задача — сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, конечно, диктует необходимость целого ряда мер", — добавил Песков.
Двенадцатого ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второму документу, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период, позволяющий предъявлять отрицательный ПЦР-тест.
На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты направили для сбора отзывов и предложений в регионы, Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, число привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.